¡Ø¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ù¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù½Ð±é¡¦¥æ¥ó ¥½¥¢¡¢NAZE¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»ÐÌò¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥É¥é¥Þ½Ð±é¡Ö´õË¾¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¡ØDREAM STAGE¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡´Ú¹ñÇÐÍ¥¤Î¥æ¥ó ¥½¥¢¤¬¡¢ÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¡Ê13ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢NAZE¡¦¥É¥Ò¥ç¥¯¤Î»Ð¡¦¥ß¥ó¥½Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ú¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥«¥á¥é³°¤Ç¤â¤¢¤ª¤¯¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¡ª¥æ¥ó ¥½¥¢¤Î¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢À¤³¦¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ëK-POP¶È³¦¡£¤«¤Ä¤ÆÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¡È¸µ¡ÉÅ·ºÍ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ½á¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¼å¾®·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÎý½¬À¸¤Ë¤è¤ëNAZE¤¬¡¢À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤ò±Û¤¨¤Æ¤È¤â¤ËÌ´¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®¤¤å«¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥æ¥ó ¥½¥¢¤Ï¡¢NAZE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥É¥Ò¥ç¥¯¤Î»Ð¤Ç¤¢¤ë¥ß¥ó¥½¤ò±é¤¸¤ë¡£½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥æ¥ó ¥½¥¢¤Ï¡Ö¹ñÀÒ¤ä¸À¸ì¤Ë¤Ïº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ò°¦¤¹¤ë¤½¤Î¿´¤Ç³§¤µ¤ó¤È¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬´¶Æ°Åª¤Ç¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ê¤É¤«¤é¤â¤Þ¤¿´¶¤¸¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÂ©»ÒÌò¤È¤·¤Æ¤´°ì½ï¤·¤¿¡¢¤¢¤ª¤¯¤ó¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ä¤ËÍ¥¤·¤¯²û¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿¿¿´¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤¨¤Ð¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´õË¾¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖNAZE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥É¥Ò¥ç¥¯¤Î´¶¾ð¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¥É¥Ò¥ç¥¯¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿»ä¤È¤¢¤ª¤¯¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¿Æ»Ò¤Î»Ñ¤â¤É¤¦¤«²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡·àÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¤»¤ê¤Õ¤â¤¢¤ë¡£¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¼«Á³¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Öº£¸å¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¤è¤êÄ¹¤¤ÆüËÜ¸ì¤Î¤»¤ê¤Õ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¡£¥æ¥ó ¥½¥¢¤Ï¡Ö»ä¤â¤³¤ì¤«¤éÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥æ¥ó ¥½¥¢¤Ï¡¢2000Ç¯9·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ç¤Î¥¥à¡¦¥¸¥ï¥óÌò¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Netflix¥É¥é¥Þ¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥½¡¦¥®¥ë¥°¥àÌò¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¢£¥æ¥ó ¥½¥¢¡Ê¥ß¥ó¥½Ìò¡Ë
ÇÐÍ¥¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ÎÃßÀÑ¤¬¤ª¼Çµï¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÄ¾ÀÜÅª¤Ë¤â´ÖÀÜÅª¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó·Ð¸³¤·¡¢´¶¤¸¼è¤í¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢³°¹ñ¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤¢¤¦¤³¤È¤Ç¼«¹ñ¤Î´ð½à¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ä»ëÌî¤¬¹¤¬¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢Î¹¹Ô¤â¹¥¤à¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜ¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¼«Ê¬¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â¤´°ì½ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°ÕÌ£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¹ñÀÒ¤ä¸À¸ì¤Ë¤Ïº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ò°¦¤¹¤ë¤½¤Î¿´¤Ç³§¤µ¤ó¤È¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤Ê¤É¤¬´¶Æ°Åª¤Ç¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ê¤É¤«¤é¤â¤Þ¤¿´¶¤¸¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â©»ÒÌò¤È¤·¤Æ¤´°ì½ï¤·¤¿¡¢¤¢¤ª¤¯¤ó¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ä¤ËÍ¥¤·¤¯²û¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿¿¿´¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤¨¤Ð¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´õË¾¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î»£±Æ¤Ë¤ÏÃ»¤¤Ê¸¾Ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¤»¤ê¤Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¼«Á³¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¡¢¤ª¼Çµï¤Î´¶¾ð¤ò¤è¤ê¶¯¤á¤Ë¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ì¤½Ï¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç´ÆÆÄ¤äÄÌÌõ¤µ¤ó¡¢ÇÐÍ¥¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤äÎå¤Þ¤·¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤ÇÉÔ°Â¤è¤ê¤â³Ú¤·¤µ¤¬Áý¤·¡¢º£¸å¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¤è¤êÄ¹¤¤ÆüËÜ¸ì¤Î¤»¤ê¤Õ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ã»¤¤ÅÐ¾ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤È¤¢¤ª¤¯¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇNAZE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥É¥Ò¥ç¥¯¤Î´¶¾ð¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¥É¥Ò¥ç¥¯¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿»ä¤È¤¢¤ª¤¯¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¿Æ»Ò¤Î»Ñ¤â¤É¤¦¤«²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤â¤³¤ì¤«¤éÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
