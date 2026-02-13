28Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¡¡Ìîµå¶¥µ»¤Ø¤ÎÂç¥ê¡¼¥¬¡¼»²²Ã¤Ë³Ú´ÑÅª»ÑÀª¡¡¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¡Ö¼Â¸½¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Âç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡ÊMLB¡Ë¤Î¥í¥Ö¡¦¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤¬¡¢ÄÉ²Ã¶¥µ»¤È¤·¤ÆÌîµå¤¬2Âç²ñ¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤¹¤ë28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÂç¥ê¡¼¥¬¡¼»²²Ã¤Ë³Ú´ÑÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤È12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢APÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ¸å¤Ë¡ÖÁ°²óÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿»þ¤è¤ê¤â¡¢¼Â¸½¤Ë¤º¤Ã¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Æ±¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤À²ò·è¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡ÖÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¸ÞÎØ³«ºÅ¤¬¡¢Ìîµå¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍý²ò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡28Ç¯¸ÞÎØ¤Ç¤ÎÌîµå¶¨µÄ¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö7·î13¡Á19Æü¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£MLB¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÀïÁ°¸å¤Î¥·¡¼¥º¥óÃæÃÇ´ü´Ö¤ò7·î9¡Á21Æü¤ÈÎãÇ¯¤è¤ê±äÄ¹¤¹¤ë·×²è¤Ç¡¢28Ç¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤ÏÆ±11Æü¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£