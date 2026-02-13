「魔法科高校の劣等生・お兄様の日」正式登録！司波達也の記念ビジュアル解禁で中村悠一・早見沙織ら喜ぶ
劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』が５月８日に公開されることを記念して、日本記念日協会により2月13日が「魔法科高校の劣等生・お兄様の日」として正式に登録された。お兄様の日を記念して、劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」司波達也ビジュアルが解禁された。
【画像】最強のお兄様！公開された司波達也の記念ビジュアル
また、正式登録を記念して、司波達也役の中村悠一、司波深雪役の早見沙織、四葉真夜役の斎藤千和の記念写真も到着した。
公開された司波達也ビジュアルは、“最強の衝撃に備えよ”というキャッチフレーズと共に、黒いスーツに身を包み、凛とした表情を浮かべる達也が描かれている。
『魔法科高校の劣等生』は、魔法が技術として確立された世界を舞台に、通称“魔法科高校”に通う1組の兄妹と仲間たちの波乱の日々を描いた物語。テレビアニメ、劇場アニメ、コミックス、ゲームなど多くのメディアミックスが展開されており、2021年7月に10周年を迎えた。
原作・佐島勤、イラスト・石田可奈によるシリーズ累計2500万部突破（原作小説シリーズ累計1400万部）を突破している作品で、テレビアニメが2014年より放送がスタートし、スピンオフアニメ『魔法科高校の優等生』も2021年に放送された。
■『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』あらすじ
魔法が現実の技術として確立されて約一世紀が過ぎた2096年。とある兄妹が高校二年の冬を迎えようとしていた。魔法師として致命的な欠陥を抱えて産まれた兄・達也。魔法師として稀有な才能を持ち、容姿・頭脳ともに完璧な妹・深雪。劣等生と優等生、立場は違えど二人は仲睦まじい兄妹として過ごしてきた。一通の手紙が届くまでは――――。
その手紙は四葉本家で開かれる元旦の集まり〈慶春会〉への招待状だった。当主の四葉真夜と分家の当主たちが一堂に会するこの集いで、四葉家次期当主が指名されることに。そこで衝撃の真実が告げられる。9年ぶり、シリーズの重要な転換点である《四葉継承編》、ついに、兄・達也と妹・深雪の本当の関係が明かされる！
【画像】最強のお兄様！公開された司波達也の記念ビジュアル
また、正式登録を記念して、司波達也役の中村悠一、司波深雪役の早見沙織、四葉真夜役の斎藤千和の記念写真も到着した。
『魔法科高校の劣等生』は、魔法が技術として確立された世界を舞台に、通称“魔法科高校”に通う1組の兄妹と仲間たちの波乱の日々を描いた物語。テレビアニメ、劇場アニメ、コミックス、ゲームなど多くのメディアミックスが展開されており、2021年7月に10周年を迎えた。
原作・佐島勤、イラスト・石田可奈によるシリーズ累計2500万部突破（原作小説シリーズ累計1400万部）を突破している作品で、テレビアニメが2014年より放送がスタートし、スピンオフアニメ『魔法科高校の優等生』も2021年に放送された。
■『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』あらすじ
魔法が現実の技術として確立されて約一世紀が過ぎた2096年。とある兄妹が高校二年の冬を迎えようとしていた。魔法師として致命的な欠陥を抱えて産まれた兄・達也。魔法師として稀有な才能を持ち、容姿・頭脳ともに完璧な妹・深雪。劣等生と優等生、立場は違えど二人は仲睦まじい兄妹として過ごしてきた。一通の手紙が届くまでは――――。
その手紙は四葉本家で開かれる元旦の集まり〈慶春会〉への招待状だった。当主の四葉真夜と分家の当主たちが一堂に会するこの集いで、四葉家次期当主が指名されることに。そこで衝撃の真実が告げられる。9年ぶり、シリーズの重要な転換点である《四葉継承編》、ついに、兄・達也と妹・深雪の本当の関係が明かされる！