¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¿·¶Ê¡Ö¤µ¤¢¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡×ÇÛ¿®¤Ø¡¡¾®ÎÓÉð»Ë¤¬¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡õ¥¡¼¥Ü¡¼¥É»²²Ã¡¡2¡¦18ÇÛ¿®
¡¡ºòÇ¯12·î¤Ë14Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë³èÆ°ºÆ³«¤òÈ¯É½¤·¡¢3·î4Æü¤Ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSINGLES BEST+¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¡£Æ±ºîÉÊ¤è¤ê¡¢¿·¶Ê¡Ö¤µ¤¢¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡×¤¬18Æü¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¶»Ç®¡Ä¡ªºÆ»ÏÆ°¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤Ë¤è¤ë¡Ö3·î9Æü¡×¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
¡¡¡Ö¤µ¤¢¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡×¤Ï¡¢2011Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖYour Song¡×°ÊÍè15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£³èÆ°ºÆ³«¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÁê±þ¤·¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¤ëÎ¹Î©¤Á¤ä½Ð²ñ¤¤¤Ø¤Î¹â¤Þ¤ëÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎËë³«¤±¤«¤é¡¢·Ú²÷¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤Ç¿´¤¬Ìö¤ë³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÁÕ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó³èÆ°µÙ»ßÁ°¤Ë¤â¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¾®ÎÓÉð»Ë¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Apple Music¤ÈSpotify¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÊÉ»æ¤¬¤â¤é¤¨¤ëPre-add¡¿Pre-save¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¥é¥êÄÉ²Ã¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«»Ï¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃÏ¸µ¡¦»³Íü¸©¤Ê¤É¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬18Æü¸áÁ°0»þ¤ËYouTube¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Î±éÁÕ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿¥È¥ì¥¤¥é¡¼¤¬°ìÂÀè¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¶Ê¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¤Î½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤¬¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¤ÎÆ£´¬Î¼ÂÀ¤¬DJ¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¡ØFMÆ£´¬¡Ù¡ÊFM FUJI¡Ë¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢15ÆüÀµ¸á¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Á´¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÉ½Âê¶Ê22¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤ª¤è¤Ó¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤Î¤¦¤Á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥àÌ¤¼ýÏ¿¤À¤Ã¤¿20¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2007Ç¯¤Ë¡ØKitKat¡Ù¤ËÆ±Éõ¤¹¤ë·Á¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÆþ¼êº¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¡×¡¢¤½¤·¤Æ¿·¶Ê¡Ö¤µ¤¢¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡×¡Ö100²¯¤Î¾µÇ§Íßµá¡×¤Î2¶Ê¤â²Ã¤¨¤¿Á´45¶Ê¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤ë¡£¥ì¥¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¿·¶Ê¤â´Þ¤à¡¢½¼¼Â¤Î3ËçÁÈ¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÎBlu-ray¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª24¶Ê¤È¡¢³èÆ°ºÆ³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¤ò¡ÖReunion Studio Live 2025¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢¡Ö±«¾å¤¬¤ê¡×¡ÖÊ´Àã¡×¡ÖÂç³¢Æü¤Î²Î¡×¡Ö3·î9Æü¡×¡ÖÆîÉ÷¡×¤Î5¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£Á´29¶Ê¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡¢ÆâÍÆ¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤·¤¿°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤Ï¡¢3·î9Æü¤«¤é¤Ï16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØReunion Tour 2026¡Ù¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£
