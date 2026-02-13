»³ºê¸¿Í¼ç±é¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¥¥ã¥é22¿Í¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø¡¡¸ø¼°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯È¯Çä¡õ¡ÈÉÔ»à¿È¤ÎÆü¡É¥¤¥Ù¥ó¥È·èÄê
配優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演する実写映画シリーズ最新作『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（3月13日公開）より、主人公の「不死身の杉元」をはじめ、強烈な個性を放つキャラクター22人の場面写真が解禁された。
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¤½¤Î¤Û¤«¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÌîÅÄ¥µ¥È¥ë¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢ÌÀ¼£Ëö´ü¤ÎËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£ÇüÂç¤Ê¥¢¥¤¥Ì¤ÎËäÂ¢¶â¤ò½ä¤ê¡¢ÊÊ¼Ô¤¾¤í¤¤¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¶Ë´¨¤ÎÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¤Î¤¿¤Ó¤ËºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤é¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄÇ»Ì©¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¥¹¥Á¡¼¥ë»£±Æ¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÂçºî¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿²È¤ÎµÆÃÓ½¤¡£Àï¾ì¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î·ÐÎò¤â»ý¤Ä°Û¿§¤ÎÂ¸ºß¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»£¤ê²¼¤í¤·ÈëÂ¢¥«¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¤·¤¿¸ø¼°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ø±Ç²è ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤¬¡¢±Ç²è¸ø³«Æü¤ÈÆ±Æü¤Î3·î13Æü¤Ë·èÄê¡£130Ëç°Ê¾å¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë¼Ì¿¿¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ã¥¹¥È14¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤äQ¡õA¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢ºîÉÊ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ä»£±Æ¸½¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¤ËÇ÷¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÆü¡Ê2·î13Æü¡Ë¤è¤ê³Æ¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2·î23Æü¤Î¡È ÉÔ»à¿È¡Ê¤Õ¤¸¤ß¡Ë¤ÎÆü ¡É¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÉÙ»Î¸«¤Ë¤Æ¡ÖÉÔ»à¿È¤ÎÆüµÇ°¡ª±þ±ç¾å±ÇÉñÂæ°§»¢¥Ã!!¡×¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£¡ÈÉÔ»à¿È¤Î¿ù¸µ¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÈÉÙ»Î¸«¡Ê¤Õ¤¸¤ß¡Ë¡É¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü¤È¤¤¤¦¡È ÉÔ»à¿È¥³¥é¥Ü ¡É¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÏÂÅÄ»°»ÍÏº¤È¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÀ©ºî²ñ¼Ò¥¯¥ì¥Ç¥¦¥¹¤ÎÎ¤µÈÍ¥Ìé¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÅÐÃÅÍ½Äê¡£ÉÔ»à¿È¤Î¿ù¸µ¤ò»Ù¤¨¤ëÇ÷ÎÏ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤äÀ©ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£´Õ¾Þ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2·î16Æü¤è¤ê¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¡£
¢£¿ù¸µº´°ì¡Ê»³ºê¸¿Í¡Ë
¡¡¡ÈÉÔ»à¿È¤Î¿ù¸µ¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¸µÊ¼»Î¡£ÇüÂç¤ÊËäÂ¢¶â¤òµá¤á¡¢ÁÔÀä¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÀï¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡£
¢£¥¢¥·¥ê¥Ñ¡Ê¢¨¥ê¡á¾®Ê¸»ú¡¿»³ÅÄ°ÉÆà¡Ë
¡¡¿ù¸µ¤ÎÁêËÀÅªÂ¸ºß¤Î¥¢¥¤¥Ì¤Î¾¯½÷¡£ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤òÀ¸¤È´¤¯ÃÎ·Ã¤È¼íÎÄµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¡£¥¢¥¤¥Ì¤ÎËäÂ¢¶â¤ò¶¯Ã¥¤·¤¿ÃË¤ËÉã¤ò»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Èø·ÁÉ´Ç·½õ¡ÊâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ë
¡¡ÀºÌ©¼Í·â¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÀ¨ÏÓ¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¡£Âè¼·»ÕÃÄ¤ÎÄá¸«Ãæ°Ó¤ËÂ¤È¿¡£
¢£ÇòÀÐÍ³ÃÝ¡ÊÌðËÜÍªÇÏ¡Ë
¡¡¡ÈÃ¦¹ö²¦¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¤ªÄ´»Ò¼Ô¡£»ÉÀÄ¤ò»ý¤ÄÃ¦¹ö¼ü¤Î°ì¿Í¡£
¢£Äá¸«ÆÆ»ÍÏº¡Ê¶ÌÌÚ¹¨¡Ë
¡¡Î¦·³ºÇ¶¯¤È¸À¤ï¤ì¤ëÂè¼·»ÕÃÄ¤ÎÃæ°Ó¡£¶¸µ¤¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤òÊ»¤»»ý¤ÄËäÂ¢¶âÁèÃ¥Àï¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¡£
¢£ÅÚÊýºÐ»°¡Ê´Ü¤Ò¤í¤·¡Ë
¡¡¸µ¿·ÁªÁÈÉûÄ¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÅÁÀâ¤Î·õ»Î¡£»ÉÀÄ¤ò»ý¤ÄÃ¦¹ö¼ü¤Î°ì¿Í¡£ËäÂ¢¶âÁèÃ¥¤Î½ÅÍ×ÀªÎÏ¡£
¢£·îÅç´ð¡Ê¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡Ë
¡¡Âè¼·»ÕÃÄ¤ÎÄá¸«¤ËÃéÀ¿¤òÀÀ¤¦·³Áâ¡£
¢£Æó³¬Æ²¹ÀÊ¿¡ÊÌø½ÓÂÀÏº¢¨Ìø¡áÌÚ¤Ø¤ó¤ËÒÉ¡Ë
¡¡Âè¼·»ÕÃÄ¤Î°ìÅùÂ´¡£ÁÐ»Ò¤ÎÄï¡¦ÍÎÊ¿¤ÎµØ¤Ç¤¢¤ë¿ù¸µ¤òº¨¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£±ü»³²ÆÂÀÏº¡Ê±öÌî±Íµ×¡Ë
¡¡ÅÚÊý¤Ë·¹ÅÝ¤¹¤ë¸µÅÒ¾ì¤ÎÍÑ¿´ËÀ¡£
¢£±§º´Èþ»þ½Å¡Ê°ðÍÕÍ§¡Ë
¡¡Âè¼·»ÕÃÄ¤Î¾åÅùÊ¼¡£Î¾ËË¤Ë¤¢¤ë¥Û¥¯¥í¤¬ÆÃÄ§¡£
¢£Ã«³À¸»¼¡Ïº¡ÊÂçÃ«Î¼Ê¿¡Ë
¡¡Âè¼·»ÕÃÄ°ìÅùÂ´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ù¸µ¤¿¤Á¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¡£ÅìËÌ¥Þ¥¿¥®¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢»³¤ÇÀ¸¤¤ë½Ñ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¤¥ó¥«¥é¥Þ¥Ã¡Ê¢¨¥é¡á¾®Ê¸»ú¡¿¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡Ë
¡¡ËÌ³¤Æ»³ÆÃÏ¤òÊüÏ²¤¹¤ëÆæÂ¿¤¥¢¥¤¥Ì¤ÎÀê¤¤»Õ¡£
¢£²È±Ê¥«¥Î¡Êºù°æ¥æ¥¡Ë
¡¡¸µ³°²Ê°å¡£»ÉÀÄ¤ò»ý¤ÄÃ¦¹ö¼ü¤Î°ì¿Í¡£
¢£µí»³Ã¤ÇÏ¡Ê¾¡Ìð¡Ë
¡¡¡ÈÉÔÇÔ¤Îµí»³¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤Î²øÎÏ¤ò¸Ø¤ë½ÀÆ»¤ÎÃ£¿Í¡£»ÉÀÄ¤ò»ý¤ÄÃ¦¹ö¼ü¤Î°ì¿Í¡£
¢£¸ñÅÐ²»Ç·¿Ê¡ÊÃæÀîÂç»Ö¡Ë
¡¡Âè¼·»ÕÃÄ¾¯°Ó¡£»§Ëà½Ð¿È¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¡£
¢£¸¤Æ¸»ÍÏº½õ¡ÊËÌÂ¼°ìµ±¡Ë
¡¡ÌÖÁö´Æ¹ö¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ëÅµ¹ö¡£¸·³Ê¤«¤Ä·éÊÊ¤ÊÀ³Ê¤Î¡Èµ¬Î§¤Îµ´¡É¡£ÅÚÊý¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Êº¨¤ß¤ò»ý¤Ä¡£
¢£¸ñÅÐÊ¿Æó¡ÊÔ¢Â¼È»¡Ë
¡¡ÂçÌ«Í×¹ÁÉô»ÊÎá´±¤òÌ³¤á¤ë³¤·³¾¯°Ó¡£²»Ç·¿Ê¤ÎÉã¡£
¢£¥¥í¥é¥ó¥±¡ÊÃÓÆâÇîÇ·¡Ë
¡¡¥¢¥·¥ê¥Ñ¤ÎÉã¤ÎµìÍ§¡£¤Î¤Ã¤Ú¤éË·¤Ï¥¦¥¤¥¯¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£±ÊÁÒ¿·È¬¡ÊÌÚ¾ì¾¡¸Ê¡Ë
¡¡¸µ¿·ÁªÁÈÆóÈÖÂâÁÈÄ¹¤Î·õ»Î¡£ÅÚÊý¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¢£ÌçÁÒÍø±¿¡ÊÏÂÅÄæâ¹¨¡Ë
¡¡ÌÖÁö´Æ¹ö¤Î´Ç¼é¡£
¢£ÅÔÃ°°Ã»Î¡Ê¿ùËÜÅ¯ÂÀ¡Ë
¡¡ÌÖÁö´Æ¹ö¼ý´ÆÃæ¤ÎÎ²²«ºÎ·¡Ï«Æ¯¤Ç»ëÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢¸¤Æ¸¤È¹Û»³²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¶¯¤¤Éü½²¿´¤ËÇ³¤¨¤ë¥¬¥ó¥Þ¥ó¡£»ÉÀÄ¤ò»ý¤ÄÃ¦¹ö¼ü¤Î°ì¿Í¡£
¢£¥¦¥¤¥ë¥¯¡Ê°æ±º¿·¡Ë
¡¡¥¢¥·¥ê¥Ñ¤ÎÉã¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¤½¤Î¤Û¤«¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿
