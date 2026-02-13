¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥åÁíÁªµó ¼çÍ×ÌîÅÞ¡È°µ¾¡¡É¤Î¸«ÄÌ¤·
¡¡³ØÀ¸¥Ç¥â¤Î·ã²½¤ÇÁ°À¯¸¢¤¬Êø²õ¤·¤¿¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤ÇÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼çÍ×ÌîÅÞ¤¬°µ¾¡¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥£¥Ã¥·¥åÁíÁªµó¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Ç¤Ï2024Ç¯¡¢¸øÌ³°÷ºÎÍÑ¤ÎÆÃÊÌÏÈ¤ËÈ¿È¯¤·¤¿³ØÀ¸¤é¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹³µÄ¥Ç¥â¤ÇÄ¹Ç¯Â³¤¤¤¿¶¯¸¢Åª¤ÊÀ¯¸¢¤¬Êø²õ¤·¡¢¥Ï¥·¥ÊÁ°¼óÁê¤ÏÎÙ¹ñ¥¤¥ó¥É¤ËÆ¨Ë´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Î¥æ¥Ì¥¹»á¤¬»ÃÄêÀ¯¸¢¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢12Æü¡¢À¯ÊÑ¸å½é¤ÎÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥·¥Ê»á¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ï»²²Ã¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÁ°À¯¸¢¤ÇÃÆ°µ¤ò¼õ¤±¤¿¼çÍ×ÌîÅÞ¤Î¡Ö¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥åÌ±Â²¼çµÁÅÞ¡×¤¬Âç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥Ç¥â¤ò¼çÆ³¤·¤¿³ØÀ¸¤é¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¿·ÅÞ¤Ï¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¡¢À¯¼£ÂÎÀ©¤¬ºþ¿·¤µ¤ì¡¢¹ñ²È¤Î°ÂÄê²½¤¬¿Ê¤à¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë