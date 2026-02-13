¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤¬¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¡Ö¤À¤¤¤Ö¼÷Ì¿¤¬½Ì¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤¬½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤¤ç¤¦13Æü¸á¸å10»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤¬¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù½éÅÐ¾ì¡ª¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü
¡¡º´ÌîÍ·Êæ¤Èº´Æ£ÎÉÀ®¤Ë¤è¤ë¥Ç¥å¥ª¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Ï¡¢NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¡¹¤ÎÀ¤ÃÎ¿É¤µ¤È¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¹¬¤»¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿Æ±¶Ê¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢2¿Í¤¬²Î¡õ¥Ô¥¢¥Î¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊÔÀ®¤Ç°ìÈ¯»£¤ê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¿´²¹¤Þ¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£
¢£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥³¥á¥ó¥È
¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤·¤Æ»£±Æ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ì¸Ä¤º¤ÄÁ´ÉôÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò3¤ÄÆ±»þ¤Ë¤ä¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê°µ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤À¤¤¤Ö¼÷Ì¿¤¬½Ì¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Êº´Æ£ÎÉÀ®¡Ë
³¤³°¤Î¿Í¤â¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤Î¿Í¤Ë´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êº´ÌîÍ·Êæ¡Ë
