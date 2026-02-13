»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡À¾Éð¡¦¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¤òWBCÄÉ²Ã¾·½¸¡ÖÀÕÇ¤¤È¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¡×Éé½ý¤Ç¼Âà¡¢ºå¿À¡¦ÀÐ°æ¤ÎÂåÂØÁª¼ê
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Ê¤É¤Ï13Æü¡¢WBC¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬º¸¥¢¥¥ì¥¹ç§Â»½ý¤Î¤¿¤á¼Âà¤·¡¢Âå¤ï¤Ã¤ÆÀ¾Éð¡¦¶ùÅÄÃÎ°ìÏºÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤òÄÉ²Ã¾·½¸¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¶ùÅÄ¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö²þ¤á¤Æ¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£2ÅÙÌÜ¤Î2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤Ë¸þ¤±¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆÀï¤¦ÀÕÇ¤¤È¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¡¢Ç¤¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ¯´ø¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦°ìµå°ìµåÁ´ÎÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï4Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÂÔË¾¤Î2·å¾¡Íø¤È¤Ê¤ë10¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆÈôÌö¡£23Ç¯¤Î°æÃ¼´ÆÆÄ½¢Ç¤°Ê¹ßÆüËÜÂåÉ½¤Î¾ïÏ¢¤Ç¡¢º£²ó¤ÎWBC¤Ç¤ÏÍ½È÷ÅÐÏ¿Áª¼ê¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ï11Æü¤Î¹ÈÇòÀï¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é±¦Á°ÂÇ¤òµö¤·¡¢ËÜÎÝ¤Ø¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ø¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤ÀÄ¾¸å¤ËÉé½ý¡£°ìÌëÌÀ¤±¤¿12Æü¤ËµåÃÄ¤Ï¿ÇÃÇ·ë²Ì¤¬º¸¥¢¥¥ì¥¹ç§¤ÎÂ»½ý¤Ç¡¢WBC¤Ø¤Î½Ð¾ì¼Âà¤òÆüËÜÌîµåµ¡¹½¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥»¡¼¥Ö²¦¤ÎÀ¾Éð¡¦Ê¿ÎÉ¤ËÂ³¤¯Î¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£