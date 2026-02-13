¡È¿Â»Î¡É¡È¤ª¤¸¤µ¤Þ¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÉÁ¤¤¤¿¥ª¥Î¡¦¥Ê¥Ä¥á¤ÎÂåÉ½ºî¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·ÁõÈÇÈ¯Çä¡¡Ã±¹ÔËÜÌ¤¼ýÏ¿¤ÎÈÖ³°ÊÔ¤â¼ýÏ¿
¡¡¥ª¥Î¡¦¥Ê¥Ä¥á»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ø¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¡¦¥Ñ¥é¥Ç¥£¡¼¥¾¡Ù¡ÊÂÀÅÄ½ÐÈÇ¡Ë¤¬¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·ÁõÈÇ¤È¤·¤Æ3·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£É½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥ª¥Î¡¦¥Ê¥Ä¥á»á¤Ë¤è¤ë¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÉº¤¦¿Â»Î¤Î¿§µ¤¡Ä¡Ø¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¡¦¥Ñ¥é¥Ç¥£¡¼¥¾¡Ù»î¤·ÆÉ¤ß
¡¡¥ª¥Î¡¦¥Ê¥Ä¥á»á¤Ï¡¢2003Ç¯¡ØLA QUINTA CAMERA¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£09Ç¯¤Ë¡Ø¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¡¦¥Ñ¥é¥Ç¥£¡¼¥¾¡Ù¡¢10Ç¯¤Ë¡Ø¤µ¤é¤¤²°¸ÞÍÕ¡Ù¡¢17Ç¯¤Ë¡ØACCA13¶è´Æ»¡²Ý¡Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¡£15Ç¯¤È16Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¤Õ¤¿¤¬¤·¤é¡Ù¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Û¤«Ãø½ñÂ¿¿ô¡£¸½ºß¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ä¡¼¤Ë¤Æ¡ØTHE GAMESTERS-¥¶¡¦¥²¡¼¥à¥¹¥¿¡¼¥º-¡Ù¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤¬Ï·´ã¶À¿Â»Î¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦¥í¡¼¥Þ¤Î¾®¤µ¤Ê¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£2009Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¿Â»Î¡×¡Ö¤ª¤¸¤µ¤Þ¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÉÁ¤¤¤¿¥ª¥Î¡¦¥Ê¥Ä¥á»á¤ÎÂåÉ½ºî¡£
¡¡¿·ÁõÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ±¹ÔËÜ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈÖ³°ÊÔ¡ÖGENTE#5.5¡×¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢µ®½Å¤Ê¥«¥é¡¼¡¦¥â¥Î¥¯¥í¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼ýÏ¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¦QJ¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤ÎËÜ½ñ¤¬¸ÂÄê¿ôÈÎÇä¡£ÃíÊ¸¤Ï3·î4ÆüÀµ¸á12»þ¤«¤éÀèÃå½ç¤Ç¼õÉÕ³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÂÀÅÄ½ÐÈÇ¤ÏÀßÎ©40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Éü´©¡¿¿·ÁõÈÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Â³¡¹¿Ê¹ÔÃæ¡£¡Ø¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¡¦¥Ñ¥é¥Ç¥£¡¼¥¾¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¡ØGENTE¡Á¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¤Î¿Í¡¹¡Á¡Ù¤â5·î¤Ë¿·ÁõÈÇ´©¹Ô¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
