¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÈø¾å¾¾ÎÐ¡Ê51¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö»°·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¡Ê3·î5Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Ìë¤ÎÉô¡ÖÄÌ¤·¶¸¸À¡¡»°¿ÍµÈ»°ÇÃÇòÏ²¡Ê¤µ¤ó¤Ë¤ó¤¤Á¤µ¤È¤â¤¨¤Î¤·¤é¤Ê¤ß¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Â©»Ò¤ÎÈø¾åº¸¶á¡Ê20¡Ë¤È¶¦±é¡£5·î¤Ëº¸¶á¤Ï»°ÂåÌÜÈø¾åÃ¤Ç·½õ¤ò½±Ì¾¤·¡¢ËÜ¸ø±é¤¬º¸¶á¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï3¿Í¤ÎÅðÂ±¤Î¿ô´ñ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¸ÅÅµ¤ÎÌ¾ºî¡£½ªÈ×¤Ëº¸¶á±é¤¸¤ëÌò¤ò»Â¤ê»¦¤¹ÌòÊÁ¤Î¾¾ÎÐ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤Ç»à¤Ì¤Î¤Ç¡¢5·î¤ÏÃ¤Ç·½õ¤È¤·¤Æ¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÉ½¸½¤ÇÂ©»Ò¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼»þÂ¢¡Ê38¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ê¾¾ÎÐ¡Ë·»¤µ¤ó¤Ï·ë¹½º¸¶á¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»þ¡¹¡Êº¸¶á¤Ï¡ËÏ²¼¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤Èº¸¶á¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¸·¤·¤¤Éã¤Î´é¤âË½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¾¾ÎÐ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊÃ¤Ç·½õ½±Ì¾¤Ç¤¹¤è¡×¤È½ÀÏÂ¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»þÂ¢¤ÏÉã¤ËÂÐ¹³¿´¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£Ìë¤ÎÉô¤Ç¤ª¾îµÈ»°¡¢Ãë¤ÎÉô¡ÖÄÌ¤·¶¸¸À¡¡²Ã²ì¸«»³ºÆ´äÆ£¡Ê¤«¤¬¤ß¤ä¤Þ¤´¤Ë¤Á¤Î¤¤¤ï¤Õ¤¸¡Ë¡×¤ÇÆóÂåÌÜÈø¾å¤ò±é¤¸¤ë¡£Ãë¤ÎÉô¤Ç¤ÏÉã¤ÎÃæÂ¼èßÔè¡Ê70¡Ë¤È¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤ÇÌò¤ò¶Ð¤á¤ë¡£¡ÖÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡ª¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤à¡£1·î¤Ë¡Ê¡Ö¶À»³µì¶Ó³¨¡×ÃæÏ·Èø¾å¤ò¡Ë¶Ð¤á¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÆ¯¤±¤Ð¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÉã¤È¤ÏÁ´¤¯Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Á¤é¤â¼ê¤ÎÆâ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÂ¿Ê¬Éã¤Ï½éÂå¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¶Ð¤á¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ºäÅìÌ¦Ç·½õ¡Ê36¡Ë¤ÏÃëÌë¤È¤â¤Ë¾¾ÎÐ¤È¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤ò¶Ð¤á¤ë¡£Ãë¤ÎÉô¤Ç¤Ï´äÆ£¤ÎÎî¤ÈÄ»°æËô½õ¤Î2Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£´äÆ£¤ÎÎî¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î»þ¤Ë¡¢2½µ´Ö¤Û¤ÉÂåÌò¤Ç¶Ð¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î»þ´ÖÃ»½Ì¤·¤Æ¤Î¾å±é¤ÇËÜÌò¤ÏËô½õ¤Ç¤·¤¿¡£½ñ¤´¹¤¨¤¿ÂæËÜ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ëô½õ¤ÎÊý¤¬Á´¤¯ÊÌÊª¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÌò¤Ç¤ÏËô½õ¤¬2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëô½õ¤ÎÊý¤¬½éÌò¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ñ¡¢·Á¤«¤éÁ´¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¾¾ÎÐ¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Ë³Ø¤Ö¡£Ëô½õ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï»Å»ö¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¤ªË·µÈ»°¤ò±é¤¸¤ëÃæÂ¼È»¿Í¡Ê32¡Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÔ¥µÆº×¸Þ·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¤Î±éÌÜ¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìë¤ÎÉô¤Ë»°ÂåÌÜÈø¾åÃ¤Ç·½õ½±Ì¾ÈäÏª¶¸¸À¤È¤·¤Æ¡Öµ´°ìË¡´ã»°Î¬´¬¡Ê¤¤¤¤Á¤Û¤¦¤²¤ó¤µ¤ó¤ê¤ã¤¯¤Î¤Þ¤¡Ë¡×¤è¤ê¡ÖµÆÈª¡×¤¬¾å±é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ±±éÌÜ¤ÎÃæ¤Ç¸ý¾å¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£