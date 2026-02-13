アイドルグループ「Nü FEEL.」のメンバー、19歳の鈴木愛來が脳梗塞を発症し、入院治療していると所属事務所が発表した。

【映像】SKE48時代の鈴木愛來

2023年、16歳の時にSKE48に加入し、2025年2月にグループを卒業した鈴木。Instagramには、大好きだという飛行機を見に行った様子や、東京ディズニーシーを楽しむ姿などのプライベートショットを投稿している。

2026年1月23日には「この度、Nü FEEL.に新メンバーとして加入させていただくことになりました！ 2月14日がお披露目、3月8日がワンマンになります」と発表。

鈴木愛來の入院治療を所属事務所が発表

しかし、お披露目の2日前となる2月12日に所属事務所が「この度 Nü FEEL.新メンバーの鈴木愛來が脳梗塞を発症したため、入院治療しておりますことをご報告いたします。現在は医師の指示のもと、体の回復を最優先に、治療およびリハビリに専念しております」と鈴木の脳梗塞発症を報告。

14日に予定されているお披露目イベントは、欠席するということである。この報告に、「19歳で脳梗塞なんて信じられない…」「大変心配な状況ですね…」「まだ若いのに本当に心配です」など、様々な声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）