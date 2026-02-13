NY¤ÇË®¿Í¼ã¼êºî¶Ê²È¤Î²»³ÚÈäÏª¡¡Á°±ÒÅªºîÉÊ¡¢Ä°½°Ì¥Î»
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñ¤ÇÆüËÜ¤Î²»³Ú¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëNPO¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥í¥à¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡Ê»°±º¾°Ç·Íý»öÄ¹¡áÊ¡Åç»Ô¡Ë¤Î±éÁÕ²ñ¤¬12Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¼ã¼êºî¶Ê²È¼Æ»³¿¿ÂÀÏ¯¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¡á»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô½Ð¿È¡¢ÃæÂ¼¤ß¤Á¤ë¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¡á¹Åç¸©ÈøÆ»»Ô½Ð¿È¡á¤é¤ÎÁ°±ÒÅª¤ÊºîÉÊ¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¡¢Ìó150¿Í¤ÎÄ°½°¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¼Æ»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤À¡×¤È´î¤ó¤À¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±éÁÕ²È¤È¶¦¤Ë²»¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Û¤«¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤ä¤êÊý¤Çºî¶Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¿Í´Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉáÊ×Åª¤Ê²»³Ú¤òÃµµæ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£