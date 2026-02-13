ÆüÂç»°¹âÌîµåÉô¡¢³èÆ°µÙ»ß¤Ë¡¡Æ°²è³È»¶ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡
¡¡½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÊÆ°²è¤òÁ÷¤é¤»³È»¶¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÃË»ÒÉô°÷2¿Í¤¬»ùÆ¸Çã½Õ¡¦¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿ÆüÂç»°¹â¡ÊÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¡Ë¤Î¹Å¼°ÌîµåÉô¤¬¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬13Æü¡¢Æ±¹»¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£µÙ»ß¤Ï12Æü¤«¤é¤Ç´ü´Ö¤ÏÌ¤Äê¡£ºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÂç»°¹â¤Ïºò²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Î½àÍ¥¾¡¹»¡£
¡¡¾¾ËÜÍÎÊ¿Ê¸Éô²Ê³ØÁê¤Ï13Æü¤Î³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤Ç¡ÖÀÈÈºá¤ÏÈï³²¼Ô¤Î¿´¿È¤ËÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤êÍ³²¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¶Ë¤á¤Æ°¼Á¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¡¢ÃÇ¤¸¤Æµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÆüÂç»°¹â¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ë½Õ²ÆÄÌ¤¸·×40²ó½Ð¾ì¡£²Æ¤Ï2001Ç¯¤È11Ç¯¡¢½Õ¤Ï1971Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¡£