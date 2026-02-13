²òÀâ¿Ø¤¬µó¤²¤¿¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤ÎÉÔ°ÂºàÎÁ¡ÖÂÐDeNA¤ËÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö²ø²æ¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¡×
¡¡9Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿óîÆ£ÌÀÍº»á¤Èº´Çìµ®¹°»á¤¬¡¢DeNA¤Î¿·³°¹ñ¿Í¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡óîÆ£»á¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢¥±¥¤¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬È´¤±¤Æ¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤¬Æþ¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÅª¤Ë¤ÏÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸Î¾ã¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¿´ÇÛ¤â¤¢¤ë¡£À®ÀÓ¤âÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÐDeNA¤ËÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ë¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º´Çì»á¤Ï¡Ö°ÎÂç¤¹¤®¤¿Áª¼ê¤¬È´¤±¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤«¤«¤ëÉéÃ´¤âÂç¤¤¤¡£¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²ø²æ¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ºòÇ¯²ø²æ¤Ç´ÖÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤À¤±¤¬¿´ÇÛ¡×¤ÈÉÔ°ÂºàÎÁ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù