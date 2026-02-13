¡Ö¥Ö¥ë¥¢¥«¡×¤ÈÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬3·î14Æü¤è¤ê³«ºÅ¡ª ¥°¥Ã¥º¤ä¥Õー¥É¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¸ø³«
¡¡ÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑRPG¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò3·î14Æü¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï6·î14Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡ÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¤È¡Ö¥Ö¥ë¥¢¥«¡×¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤¬È¯É½¡£ÉÁ¤µ¯¤³¤·Åù¿È¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ì¥×¥ê¥«¥Á¥±¥Ã¥È¤È¥Á¥±¥Ã¥È¥Û¥ë¥Àー¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥³¥é¥ÜÆþ±à·ô¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¥³¥é¥Ü¥Õー¥É¡¢¥³¥é¥Ü¥¬¥é¥Ý¥ó¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¥³¥é¥ÜÆþ±à·ô
¡¡ÉÁ¤µ¯¤³¤·Åù¿È¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¥ì¥×¥ê¥«¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÁ´2¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¡Ë¡×¤È¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥Û¥ë¥Àー¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥ÜÆþ±à·ô¤ò¥Á¥±¥Ã¥ÈÁë¸ý¤ÇÈÎÇä¡£¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êーÂæ»æ¡×¤òÌã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー·ÊÉÊ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´2¼ï¡¦¥é¥ó¥À¥à¡Ë¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥³¥é¥ÜÆþ±à·ô¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Í·±àÃÏÆâ¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥ê¥È¥ë¥¥ã¥Ó¥ó¡×¤Ë¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êーÂæ»æ¤ò400±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¡¡ÉÁ¤µ¯¤³¤·Åù¿È¥¤¥é¥¹¥È¤äÉÁ¤µ¯¤³¤·¤Á¤Ó¥¥ã¥é¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¡£¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡ÖÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ°È¾ Á´10¼ï¡¿¸åÈ¾ Á´10¼ï¡Ë¡×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º®»¨´ËÏÂ¤ª¤è¤Ó°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢3·î14Æü¡¦15Æü¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¤ÎÆþÅ¹Æü»þ¤ò»ØÄê¤·¤¿¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×ÆþÅ¹À°Íý·ôÉÕ¤¥³¥é¥ÜÆþ±à·ô¡Ê»öÁ°ÃêÁª¡Ë¡×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¥³¥é¥Ü¥Õー¥É
¡¡¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥³¥é¥Ü¥Õー¥É¤òÈÎÇä¡£ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¡ÊÁ´10¼ï¡Ë¡×¤¬1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¥³¥é¥Ü¥¬¥é¥Ý¥ó
¡¡Í·±àÃÏÆâ¤Î¥²ー¥à¥³ー¥Êー¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Üー¥¿¥¦¥ó¡×¤Ë¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·ÊÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥³¥é¥Ü¥¬¥é¥Ý¥ó¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£»²²ÃÎÁ¶â¤Ï1¥²ー¥à600±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨
¡¡ÉÁ¤µ¯¤³¤·Åù¿È¥¤¥é¥¹¥È¤äÉÁ¤µ¯¤³¤·¤Á¤Ó¥¥ã¥é¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ñ¥Í¥ë¤òÆ°Êª±àÆâ¤ËÅ¸¼¨¡£Å¸¼¨¾ì½ê¤Ï¡¢ÉÁ¤µ¯¤³¤·Åù¿È¥¤¥é¥¹¥È¥Ñ¥Í¥ë¤ÏÆ°Êª±àÆâ¡Ö¥Þ¥ìー¥Ð¥¯¼Ë¡×¼þÊÕ¡¢ÉÁ¤µ¯¤³¤·¤Á¤Ó¥¥ã¥é¥¤¥é¥¹¥È¥Ñ¥Í¥ë¤ÏÀßÄê¤µ¤ì¤¿³ÆÆ°Êª¤ÎÅ¸¼¨¾ì¼þÊÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¡Ö¥¥ã¥¹¥È¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡×
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥Ö¥ë¥¢¥«¤é¤¸¤ª¡×¤ÎÊüÁ÷2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ø³«¼ýÏ¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò4·î4Æü¤Ë³«ºÅ¡£¥á¥¤¥ó¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î»°±ºÀé¹¬¤µ¤ó¡¢ÀÐÈô·ÃÎ¤²Ö¤µ¤ó¤Ë²Ã¤¨¡¢Âè1Éô¤Ç¤ÏÆ£°æ¤æ¤¤è¤µ¤ó¡¢Âè2Éô¤Ç¤ÏÂç¶¶ºÌ¹á¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤äºîÉÊ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¥Èー¥¯¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸ø³«¼ýÏ¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ÑÍ÷¤Ë¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤ª¤è¤ÓºÂÀÊ»ØÄê¤Î¡Ö¸ø³«¼ýÏ¿´ÑÍ÷»ØÄêÀÊÉÕ¤¥³¥é¥ÜÆþ±à·ô¡×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
