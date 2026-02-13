»øJ¡¢¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¤¬ÂåÂØÁª½Ð¡¡ÀÐ°æ¤¬¥¢¥¥ì¥¹ç§Â»½ý¤Ç½Ð¾ì¼Âà¡Ä¡Ö¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¡×
ÀÐ°æ¤Ïºòµ¨53ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨0.17¡Ä¶ùÅÄ¤Ï½é¤Î2·å10¾¡
¡¡NPB¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤Ï13Æü¡¢ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤¬º¸¥¢¥¥ì¥¹ç§Â»½ý¤Î¤¿¤á½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¡¢Âå¤ï¤Ã¤ÆÀ¾Éð¡¦¶ùÅÄÃÎ°ìÏºÅê¼ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º¸ÏÓ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦°ìµå°ìµåÁ´ÎÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ïºòµ¨50»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢53»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨0.17¡õ36¥Û¡¼¥ë¥É¤È°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÃì¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ÈÇòÀï¤ÇÁ°Àî¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òµö¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¤Î¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÝ¤Ëµ¯¤¾å¤¬¤ì¤º¡£Ã´²Í¤Ë¾è¤Ã¤ÆÂà¾ì¡£º¸¥¢¥¥ì¥¹ç§Â»½ý¤Î½Å½ý¤Ç¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¶ùÅÄ¤Ïºòµ¨¡¢¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤Ç¼«¿È½é¤Î2·å¾¡Íø¤È¤Ê¤ë10¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎWBC¤Ç¤ÏÍ½È÷ÅÐÏ¿Áª¼ê¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï14Æü¤«¤éµÜºê¤Ç»öÁ°¹ç½É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤¬¤³¤ÎÆü¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Ç¸½ÃÏÆþ¤ê¡£ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÏÁÔ¹Ô»î¹ç¤ò·Ð¤Æ¡¢3·î6Æü¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¥¿¥¤¥Ú¥¤Àï¤«¤éËÜÀï¤òÀï¤¦¡£
¡»¶ùÅÄ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö²þ¤á¤Æ¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆÀï¤¦ÀÕÇ¤¤È¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¡¢Ç¤¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ¯´ø¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦°ìµå°ìµåÁ´ÎÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë