¹ÃÆîÂç¡¦±üÌîÍ³Ë¨¤Î¥¹¥º¥²ÃÆþ¤¬È¯É½
¡¡Î¦¾å¤Î¥¹¥º¥¤Ï13Æü¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê2¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¡¢½÷»ÒÃ»µ÷Î¥¤Î±üÌîÍ³Ë¨¡Ê¹ÃÆîÂç¡Ë¤Ï¹â¹»¡¢Âç³Ø¤ÇÁ´¹ñ·è¾¡¾ïÏ¢¤Ç¡¢¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¥²¡¼¥à¥º¡×½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ëÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¼ÂÎÏ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¶¥µ»¤Ø¤Î¶¯¤¤¡Ö³Ð¸ç¤È°ÕÃÏ¡×¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î5Æü¤«¤é4Æü´Ö¡¢²¬»³¤ÎJFEÀ²¤ì¤Î¹ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè94²óÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¡£Âç²ñ2ÆüÌÜ¤Î4¡ß100¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼·è¾¡¡¢3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¹ÃÆîÂç¤Î3Áö¡¦±üÌî¤Ï¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤ëºÝ¤ËÅ¾ÅÝ¤·¡¢4Áö¤Ë·Ò¤¬¤é¤º´þ¸¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼º°Õ¤ËÊë¤ì¤¿Èá·à¤«¤é20»þ´Ö¸å¡£Âç²ñ3ÆüÌÜ200¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤Ë¡¢±üÌî¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö½Ð¤ë¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ÎÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤À¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇºÇ¸å¤ÏÁö¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡£¸ª¤ÏËà»¤¤Ç»¤¤êÇí¤±¤Æ¡¢Éª¤äÉ¨¤âÉé½ý¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢Ãå½ç¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÆü¤Î½à·è¾¡¡£¤ï¤º¤«¤Ë¶¥¤êÉé¤±24ÉÃ49¡Ê¸þ¤«¤¤É÷0.5¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÁÈ4Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë0ÉÃ22ÆÏ¤«¤ºÇÔÂà¡£¡Ö¤³¤Î²ø²æ¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡£Áö¤ê½ª¤¨¤ë¤È¡¢ÎÞ¤¬ËË¤òÅÁ¤Ã¤¿¡£¡ÖºòÆü¤è¤ê¤â¸ª¤ËÄË¤ß¤¬½Ð¤Æ¡Ä¡Ä¡£Â¤ä¤ª¿¬¡¢¥Ï¥à¡Ê¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¡Ë¤âº£Æü¤Ï¾å¼ê¤¯»È¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎÁö¤ê¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼«¤é¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£4Ç¯´Ö¤òÊû¤²¤¿Âç³ØÎ¦¾å¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤Î¾Ú¤·¤À¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¡ÖÎ¦¾å¤ÏÂ³¤±¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À´ë¶È¤¬Á´Á³·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¼¡Âè¡×¤È½êÂ°Àè¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥º¥¤È±ï¤Ë·ë¤Ð¤ì¤¿¡£²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡ÖÂç³Ø4Ç¯»þ¤Ë¤Ï¥ê¥ì¡¼¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÍâÆü¤Î200m¤Ë½Ð¾ì¤·½à·è¾¡¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¡È³Ð¸ç¤È°ÕÃÏ¡É ¤ò¸«¤»¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¢²ì¤ÎÉ§º¬æÆÀ¾´Û¹â3Ç¯»þ¤Ë¤Ï100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤6°Ì¡£Âç³Ø¤Ç¤âÁ´¹ñ·è¾¡¾ïÏ¢¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥º¥¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Èà½÷¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯¤Î¤«¡¢¡¢¡¢ ¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÈô¤ÓÎ©¤Ä¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤â¡Ö³Ð¸ç¤È°ÕÃÏ¡×¤ÇÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
