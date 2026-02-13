Ãæ¹ñ¤¬ºÆ·×Â¬Í×µá¢ªÈ½ÄêÊÑ¤ï¤ëÄÁ»ö¡¡¸ÞÎØ¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ÇÊÆ¼Â¶·¶Ã¤¡ÖWow¡×¡Ö¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÃË»Ò1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ï13Æü¡¢Ãæ¹ñ¡½¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âè2¥¨¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢2ÅÙ¤Î·×Â¬¤ÇÈ½Äê¤¬ÊÑ¤ï¤ëÄÁ»ö¤¬È¯À¸¡£ÊÆ¼Â¶·¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤Æµ©¤À¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡0-0¤ÎÂè2¥¨¥ó¥É¡£Âè2¥¹¥È¡¼¥ó¤ò½ä¤ê¡¢ÀÖ¤¤Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¤È²«¿§¤¤¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¤¬¥Ï¥¦¥¹Ãæ¿´¤Þ¤Ç¤Û¤ÜÆ±¤¸µ÷Î¥¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¿³È½¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤··×Â¬¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Í¥°Ì¤ÈÈ½Äê¤¹¤ë¤â¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬ºÆ·×Â¬¤òÍ×µá¤·¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤â¾µÂú¡£¥Á¡¼¥Õ¿³È½¤¬ºÆ¤Ó·×Â¬¡£º£ÅÙ¤ÏÃæ¹ñ¤¬Í¥°Ì¤ÈÈ½Äê¤·¡¢Ãæ¹ñ¤¬2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤Ï0.25¥ß¥ê¤Þ¤Ç·×Â¬²ÄÇ½¡£ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖNBC¡×¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢¼Â¶·¤¬¡Ö¤â¤ÎÀ¨¤¯ÀÜÀï¤Ç¤¹¤Í¡£¤Û¤ÜÆ±¤¸µ÷Î¥¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£2ÅÙÌÜ¤Î·×Â¬¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆÀÅÀ¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÀÖ¤À¤ÈÈ½Äê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ï¾ù¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¶Ë¤á¤Æµ©¤Ê»öÂÖ¤Ç¤¹¡×¡ÖWow¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
