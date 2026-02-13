À¤³¦ºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î¡ÈÀÅ¼ä¡É¤Ø¡ª ¥½¥Ë¡¼¤Î¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖWF-1000XM6¡×ÅÐ¾ì
¥½¥Ë¡¼¤Ï¡¢¿·³«È¯¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦ºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤¿´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖWF-1000XM6¡×¤ò2026Ç¯2·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥×¥é¥Á¥Ê¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î2¿§¡£²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹¤Ç¡¢¥½¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï4Ëü4550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢´ûÈ¯Çä¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥É·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖWH-1000XM6¡×¤Ë¿·¿§¥µ¥ó¥É¥Ô¥ó¥¯¤òÄÉ²Ã¤·¡¢2·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¿·³«È¯¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦ºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È¾Ã²»¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¿Í¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡£²»¼Á¤äÄÌÏÃÉÊ¼Á¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥Ë¡¼¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤é¤·¤¤´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¡£
¡ÖWF-1000XM6¡×¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÃøÌ¾¤Ê²»³ÚÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¢¤ëSterling Sound¡¢Battery Studios¡¢Coast Mastering¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È²»¼Á¤ÎÄ´À°¤ò¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤¤¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°Õ¿Þ¤¹¤ë²»¤òÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥É¡¼¥àÉô¤È¥¨¥Ã¥¸Éô¤Ç°Û¤Ê¤ëÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿¶Æ°ÈÄ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¤«¤Ë¶Á¤¯Äã²»°è¤«¤é¿¤Ó¤Î¤¢¤ë¹â²»°è¤Þ¤Ç¹ÂÓ°è¤òºÆÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ã¥¸Éô¤Ë¤Ï¥Î¥Ã¥Á·Á¾õ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹â²»°è¤Ç¤ÎÉÔÍ×¤Ê¶¦¿¶¤ò·Ú¸º¤·¡¢¤è¤ê³ê¤é¤«¤Ë²»³Ú¤òºÆÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¹â²»¼Á¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼QN3e¡×¤Ë¤è¤ê¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¢¥Ê¥í¥°ÊÑ´¹¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ë32bit¤Î¿®¹æ½èÍý¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡ÖÅý¹ç¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼V2¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÏÄ¤ß¤Î¾¯¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¢¤Ê²»¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¿·³«È¯¤Î¡Ö¹â²»¼Á¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼QN3e¡×¤Ï¡¢º¸±¦¹ç·×8¸ÄÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥¯¤òÀµ³Î¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Î¥¤¥º¤òÂÇ¤Á¾Ã¤¹µÕ°ÌÁê¤Î²»¤ò¹âÀºÅÙ¤ËÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤´¤È¤Î¼ª¤Î·Á¾õ¤äÁõÃå¾õÂÖ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Å¤é¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅ¬¤·¤¿¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Á°µ¡¼ï¡ÖWF-1000XM5¡×Èæ¤Ç¥Î¥¤¥º¤òÌó25%Äã¸º¤·¡¢¹¹¤Ë¿Ê²½¤·¤¿À¤³¦ºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤ò¼Â¸½¡£ÆÃ¤ËÃæ¹â²»°è¤Î¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¤¤ä¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤ÎÁû¤¬¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤â¡¢²»³Ú¤ËË×Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³°Éô¤ÎÁû²»¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ÎÁõÃå¾õ¶·¤Ê¤É¤Î´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾ï¤Ë¼«Æ°¤Ç¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÎÆÃÀ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¡Ö¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥ÖNC¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¤¥¶¡¼¡×¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¹â¤¤¼×²»À¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÉÕÂ°¤Î¥Î¥¤¥º¥¢¥¤¥½¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥ä¡¼¥Ô¡¼¥¹¤ÏXS¡¢S¡¢M¡¢L¤Î4¥µ¥¤¥º¤òÂ·¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ª¤Î·Á¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¥Î¥¤¥º¤ò¼×ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
Ê£¿ô¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¢¹üÅÁÆ³¥»¥ó¥µ¡¼¤ª¤è¤ÓAI¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¸ý¸µ¤Ø¤Î»Ø¸þÀ¤ò¹â¤á¤ëAI¥Ó¡¼¥à¥Õ¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¥¤¥º¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÅëºÜ¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤È¤½¤ì°Ê³°¤Î´Ä¶¥Î¥¤¥º¤òÊ¬Î¥¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥½¥Ë¡¼»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÄÌÏÃÉÊ¼Á¤ò¼Â¸½¤·¡¢Áû¤¬¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óËÜÂÎ¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇºÎÀ£¤·¤ÆÆÀ¤¿¼ª·Á¾õ¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¡¼¥¿¤È¼ÂÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤Àß·×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÂÎ¤ò¼ª¤È¤ÎÀÜ¿¨ÌÌ¤Ç»Ù¤¨¤ë¡Ö¥¨¥ë¥´¥Î¥ß¥Ã¥¯¡¦¥µ¡¼¥Õ¥§¥¹¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¼ª¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¶ÊÀþ·Á¾õ¤òºÎÍÑ¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÁõÃåÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°µ¡¼ï¤ÈÈæ¤Ù¤ÆËÜÂÎ¤ÎÉý¤¬Ìó11%ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ª¤ÎÊ£»¨¤Ê±úÆÌ¤Ë´³¾Ä¤·¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤·¤¿ÄÌµ¤¹½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÜÂÎÆâÉô¤ÎÄÌµ¤ÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ²»¤äÒòÓð²»¤Ê¤É¤ÎÂÎÆâ¥Î¥¤¥º¤¬¸º¾¯¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾õ¶·¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Á°µ¡¼ïÈæÌó1.5ÇÜ¤ÎÂç¤¤µ¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÅëºÜ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ê¤É¤Îº®»¨¤·¤¿´Ä¶¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿ÀÜÂ³À¤ò¼Â¸½¡£¼¡À¤ÂåBluetooth ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡ÖLE Audio¡×¤Ç¤ÎÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ÎÁ÷¿®µ¡´ï¤«¤éÊ£¿ô¤Î¼õ¿®µ¡´ï¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ±»þ¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¿®¹æ¤òÇÛ¿®¤Ç¤¤ëAuracast¡Ê¥ª¡¼¥é¥¥ã¥¹¥È¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢Â³ºÆÀ¸»þ´Ö¤Ï¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¤ß¤ÇºÇÂç8»þ´Ö ¡ÊNC¥ª¥ó¡Ë ¡¿ºÇÂç12»þ´Ö ¡ÊNC¥ª¥Õ¡Ë¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹Ê»ÍÑ»þ¤Ç¡¢ºÇÄ¹24»þ´Ö¡ÊNC¥ª¥ó¡Ë ¡¿ºÇÄ¹36»þ´Ö ¡ÊNC¥ª¥Õ¡Ë¡£½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Ï¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¡£5Ê¬½¼ÅÅ¤Ç60Ê¬ºÆÀ¸²ÄÇ½¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¿·¿§¥µ¥ó¥É¥Ô¥ó¥¯¤¬ÄÉ²Ã
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖWH-1000XM6¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¥·¥ë¥Ð¡¼¡¦¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¿§¤È¤·¤Æ¥µ¥ó¥É¥Ô¥ó¥¯¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾åÉÊ¤«¤Ä²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¿§¹ç¤¤¤Ç¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥½¥Ë¡¼
¡ÖWH-1000XM6¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î27Æü
¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹
The post À¤³¦ºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î¡ÈÀÅ¼ä¡É¤Ø¡ª ¥½¥Ë¡¼¤Î¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖWF-1000XM6¡×ÅÐ¾ì appeared first on GetNavi web ¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó.