¾®Àî½ßÌé¤µ¤ó(¹áÀî1¶èÁª½Ð)¤¬ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¿·ÂåÉ½¤Ë¡¡½°±¡Áª»´ÇÔ¤ÎÅÞ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ø
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¿¾®Àî½ßÌé ¿·ÂåÉ½
¡¡2·î8ÆüÅê³«É¼¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¿·¤·¤¤ÂåÉ½¤Ë¹áÀî1¶èÁª½Ð¤Î¾®Àî½ßÌé¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÆ»¤ÎÂåÉ½Áª¤Ï13Æü¸á¸å1»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ñ²ñµÄ°÷49¿Í¤¬ÅêÉ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½°±¡Áª¡¦¹áÀî1¶èÁª½Ð¤Î¾®Àî½ßÌé¤µ¤ó¤È¡¢´ä¼ê1¶èÁª½Ð¤Î³¬ÌÔ¤µ¤ó¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¹â¾¾»Ô¤Î¾®Àî¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤Ë¤Ï»Ù±ç¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÇÛ¿®±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿·ÂåÉ½¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë½Ö´Ö¤òÂÔ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»Ù±ç¼Ô¤Ï―¡Ë
¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤ì¤É¤â¸·¤·¤¤Á¥½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¿´ÇÛ¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆ»¤¬¸±¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤â»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡ÖÅÞ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¾Íè¤ÎÆüËÜ¤ò¤¤¤¤Êý¸þ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×
¡Êµ¼Ô¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Î¿Íµ¤¤ÇµÕ¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¹áÀî1¶è¤Î·ãÀï¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¾®Àî¤µ¤ó¡£ÃæÆ»¤ÎÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡×
¡Ê30Âå¡Ë
¡Ö¡ÊÃæÆ»¤Î¡ËµÄÀÊ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´üÂÔ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡×
¡Ê20Âå¡Ë
¡ÖÃæÆ»¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊÌ¤Ë¡×
¡Ê60Âå¡Ë
¡Ö¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¡ÊÀ¯ÅÞ¡Ë¤â¤É¤ó¤É¤óµÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤Ê²þ³×¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡×
¡Ê70Âå¡Ë
¡ÖÆÈºÛÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¥Ö¥ìー¥¤ò¤«¤±¤ëÌòÌÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ê¹ñ¤Ë¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ê¾®Àî½ßÌé¿·ÂåÉ½¡Ë
¡Ö²¿¤È¤¾ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤´¿ÔÎÏ¡¢¤ªÎÏÅº¤¨¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×