»ÔÌò½ê¤Î½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤Ë¥«¥á¥éÀßÃÖ¡¡¹â¾¾»Ô¿¦°÷¤ÎÃËÀ(46)¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¡Ö¥¹¥ê¥ë¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¹â¾¾»Ô¤Î²ñ¸«¡¡13Æü
¡¡¹â¾¾»Ô¤Ï»ÔÌò½ê¤Î½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤Ë¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¿¦°÷¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¹â¾¾»Ô»ÔÌ±²Ý¤Î46ºÐ¤ÎÃËÀ·¸Ä¹¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃËÀ·¸Ä¹¤Ï2025Ç¯12·î¡¢¹â¾¾»ÔÌò½ê¤Î¿¦°÷ÍÑ¤Î½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤ËÆ°²è»£±Æ¾õÂÖ¤Î¾®·¿¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¹â¾¾´Ê°×ºÛÈ½½ê¤«¤éÈ³¶â40Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¡Ö¥¹¥ê¥ë¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹â¾¾»Ô¤ÏÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÃÔ´Á¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿ºâÀ¯¶É¤ÎÃËÀ¼çÇ¤¼ç»ö¡Ê44¡Ë¤òÄä¿¦6¥«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹â¾¾»Ô¤ÏÅð»£¹Ô°Ù¤äÃÔ´Á¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë½èÊ¬¤Î¸·³Ê²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2·îÃæ¤Î¥ëー¥ë²þÀµ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£