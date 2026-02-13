Ì¾Å´É´²ßÅ¹¥é¥¹¥È½ÐÅ¹¡ªÀÖÊ¡±¿±Ä¤Î¸Þ½½ÎëÃã²°¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ëµ¨Àá¤ÎÏÂÍÎ²Û»Ò2/22～
°ËÀªÌ¾Êª¤Î¡ÖÀÖÊ¡¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÏÂÍÎ²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¸Þ½½ÎëÃã²°¡Ù¤¬2·î22Æü(Æü)¤«¤é2·î28Æü(ÅÚ)¤Þ¤ÇÌ¾Å´É´²ßÅ¹ËÜÅ¹¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾Å´É´²ßÅ¹ËÜÅ¹¤Î2·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤ÎÊÄÅ¹¤ËÈ¼¤¤¡¢Æ±Å¹¤Ç¤ÏºÇ¸å¤È¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤Ê½ÐÅ¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª
¤µ¤Ã¤½¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹(¤¹¤Ù¤Æ¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÈÎÇä¤Î¤ß)¡£
Ì¾Å´É´²ßÅ¹ºÇ¸å¤Î½ÐÅ¹¤Ç½éÅÐ¾ì
¤ê¤ó¤´¥³¥ë¥Í¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¥³¥ë¥Í¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤È¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡ª
¥³¥ë¥Í¤Ï2¼ïÎà¤¢¤ê¡¢ÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ö¤¢¤º¤¥³¥ë¥Í ÏÂ»°Ëß¥¯¥êー¥à¡×¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»º¾®Æ¦¤ÎÎ³¤¢¤ó¤ÈÏÂ»°Ëß¥¯¥êー¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¤¿°ìÉÊ¡£
¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ý¤¢¤¿¤ê¤È¾®Æ¦¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Ì¾Å´É´²ßÅ¹¥é¥¹¥È½ÐÅ¹¤Ë¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡Ö¤ê¤ó¤´¥³¥ë¥Í¡×¡£
Çò¤¢¤ó¥Ùー¥¹¤Î¥·¥Ê¥â¥ó¹á¤ë¤ê¤ó¤´¥¯¥êー¥à¤Ë¤ê¤ó¤´¤Î¥³¥ó¥Ýー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Í¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ë
µ¨Àá¸ÂÄê¤ÎÏÂ²Û»Ò¤â
º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢½Õ¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ëÍ¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ÎÏÂÍÎ²Û»Ò¤â¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤ÏËÜ½ÐÅ¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡ÖÃÕ»ùºù¡×¡£
Æ»ÌÀ»ûÌß¤Ç¤³¤·¤¢¤ó¤òÊñ¤ßºùÍÕ¤ò´¬¤¤¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤ÏÂ²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»°½Å¸©»º¤¤¤Á¤´¤Î¡Ö¤«¤ª¤êÌî¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¡×¡¢¤Û¤ó¤Î¤êºù¤¬¹á¤ë¡Öµ¨¤ÎÍÓæ½ ºù¡×¤Ê¤É¡¢¤Ò¤ÈÂÁá¤¯½Õ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÌß¤É¤é¤ä¤¡×¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ÏÂ²Û»Ò¹¥¤¤Ë¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë
°ËÀª¤ÎÌ¾Êª¥¹¥¤ー¥Ä¤òËþµÊ¤·¤è¤¦
º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢Ì¾Å´É´²ßÅ¹ËÜÅ¹¤ÎÊÄÅ¹¤ËÈ¼¤¦¥é¥¹¥È½ÐÅ¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢½Õ¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤ëÏÂÍÎ²Û»Ò¤È¤È¤â¤ËÍè¾ì¼Ô¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
°ËÀª¤Î¼«Á³¤äÊ¸²½¡¢¤½¤·¤Æµ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿²Û»Òºî¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤ë¡Ø¸Þ½½ÎëÃã²°¡Ù¡£
ÏÂ²Û»Ò¤Î´ðËÜÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¤¢¤º¤¤äÊÆ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤òÀ¸¤«¤·¤¿²Û»Ò¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¦¤Á¥«¥Õ¥§¤Î¤ª¶¡¤ä¡¢½Õ¤Î¼êÅÚ»ºÃµ¤·¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡ª
¾¦ÉÊ°ìÍ÷
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¸Þ½½ÎëÃã²°POP UP
³«ºÅ¾ì½ê¡§Ì¾Å´É´²ßÅ¹ËÜÅ¹ËÜ´ÛÃÏ²¼1³¬¥¹¥¤ー¥Ä¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó
³«ºÅ´ü´Ö¡§2/22～2/28
³«ºÅ»þ´Ö¡§10:00～19:00
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.isuzuchaya.com/