3ËüËÜ¤ÎºÚ¤Î²Ö¡¡²ÏÄÅºù¤È¤Î¶¥±é¤â¡¡Ä¾Çä½ê¤Ë¤Ï½ÕÌîºÚ¡¡¤Õ¤¤Î¤È¤¦¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¡¡Ê¡²¬
13Æü¤ÏÆüÃæ¡¢µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Ê¡²¬¸©Æâ¤Ï3·îÃæ½Ü¤«¤é²¼½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ç¤·¤¿¡£³¹¤Î·Ê¿§¤äÅ¹¤ËÊÂ¤Ö¿©ºà¤Ë¤â¾¯¤·¤º¤Ä¡¢½Õ¤é¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô¤Ë¤â½Õ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤ë²«¿§¤¤¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¤Ï3ËüËÜ¤ÎºÚ¤Î²Ö¡¢¸½ºß6Ê¬ºé¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Ð¤ËÎ©¤Ä²ÏÄÅºù¤â³«²Ö¤·¡¢½Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¥±é¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ë¬¤ì¤¿»Ò¤É¤â
Q.¥¸¥ã¥ó¥ÑーÌµ¤¯¤Æ´¨¤¯¤Ê¤¤¡©
¡ÖµÕ¤Ë½ë¤¤¡ª¡×
ºÚ¤Î²ÖÈª¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÄ¾Çä½ê¤Ç¤¹¡£ÄÄÎóÃª¤Ë¤Ï½ÕÌîºÚ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ê¡¤Õ¤¯¤ÎÎ¤¡¦Å£ËÜ°ËÀª¸÷ ¼ÒÄ¹
¡Ö»Ò»ý¤Á¹âºÚ¡Ê¤Ä¤Ü¤ßºÚ¡Ë¤ÏÅ·¤×¤é¤Ë¤¹¤ë¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï½À¤é¤«¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¤Õ¤¤Î¤È¤¦¤Ê¤É¤Î»³ºÚ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Ç¤·¤¿¡£
µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿13Æü¤Ï¡¢½Õ¤é¤·¤¤¿©ºà¤¬¤è¤¯Çä¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å£ËÜ¼ÒÄ¹
¡ÖÌîºÚ¹¥¤¤Ê¿Í¤Ïµ¨Àá´¶¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤±¤µ¤ÏÊ¿Æü¤Î³ä¤Ë¡ÊµÒ¤¬¡ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤¯¤·¤ä¤Õ¤¤âÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¡¢Ê¡²¬¤Ç¤Ï16Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¤âµ¤²¹¤¬¹â¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£15Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¤Ï4·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤Îµ¤²¹¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£