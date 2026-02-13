µ¬Î§°ãÈ¿¢ª·ÀÌó²ò½ü¤Î21ºÐ¤¬½é¤Î²¤½£¤Ø¡¡198¥»¥ó¥Á¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤ÇÃíÌÜ¡Ö¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡×
¸µÀ¶¿å¤ÎFW¿¹½ÅÍÛ²ð¤¬¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢1Éô¥Î¡¼¥á¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë²ÃÆþ
¡¡¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢1Éô¥Î¡¼¥á¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2·î12Æü¡¢¸µJ1À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ÎFW¿¹½ÅÍÛ²ð¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡21ºÐ¤Î¿¹½Å¤ÏÆüËÜÂç³ØÆ£Âô¹â»þÂå¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤ò·óÇ¤¤·¡¢ÆóÅáÎ®¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÅö»þÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£2022Ç¯ÅÙ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢198¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤ÈÍ¥¤ì¤¿Â¸µ¤Îµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¡¢3¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÀ¶¿å¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤â¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¼Ò²ñµ¬ÈÏ¡¢¥Á¡¼¥àµ¬Î§¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë»ö¼Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÁÐÊý¹ç°Õ¤Ë¤è¤ê·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë4Éô¥·¥¢¥Î¥ë¥ÆFC¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¡¼¥á¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¿¹½Å¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÊó¹ð¡£¡Ö¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¶¯¤¤³Ð¸ç¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹¤½¤·¤ÆËè»î¹ç¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë