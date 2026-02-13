¾¾ËÜ¼ãºÚVSÎëÌÚÊÝÆàÈþ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥É¥é¥Þ¡ØÂÐ·è¡Ù¡¢¹âÈª½ß»Ò¡¢ËÅè²Ö¤é¶¦±é¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø
¡¡¾¾ËÜ¼ãºÚ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤¬¶¦±é¤¹¤ë4·î5Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÂÐ·è¡Ù¡ÊNHK BS4K¡¦BS¡¿Ëè½µÆüÍË22»þ¡Ë¤Ë¡¢¹âÈª½ß»Ò¡¢ËÅè²Ö¡¢ÀÐºä¹ÀÆó¡¢Âç¸¶Ý¯»Ò¤é¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢¼çÂê²Î¤Ë¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤¤Î¡Ö¤Ò¤Èºü¡×¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹âÈª½ß»Ò¡¢ËÅè²Ö¡¢ßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¤é¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡ª
¡¡·îÂ¼Î»±Ò¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤òÅÏîµ¿¿»Ò¤ÎµÓËÜ¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢¹¬¤»¤ò´ê¤¤¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦½÷À¤¿¤Á¤òÉÁ¤¯¼Ò²ñÇÉ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤¢¤ë°åÂç¤¬Æþ»î¤ÎºÎÅÀ²áÄø¤Ç½÷»Ò¤ÎÅÀ¿ô¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¤¦¤ï¤µ¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¿·Ê¹µ¼Ô¤ÎÛØÍÕµÆÇµ¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÄ´ºº¤ò»Ï¤á¡¢°åÂç¤ÎÍý»ö¤Ç¤¢¤ë¿ÀÎÓÀ²³¤¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡¹ª¤ß¤ËÄÉµÚ¤ò¤«¤ï¤¹¿ÀÎÓ¤À¤¬¡¢ÆÍÇË¸ý¤Ï¤½¤³¤·¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢ÛØÍÕ¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¯³Ë¿´¤Ø¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÃËÀÍ¥°Ì¤Î¼Ò²ñ¤Ç¡¢Ìµ¿ô¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¿2¿Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿®Ç°¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢Å¨ÂÐ¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÆ®¤¤¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤¤Å¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡¼¡£
¡¡°åÂçÆþ»î½÷»Òº¹ÊÌµ¿ÏÇ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¿·Ê¹µ¼Ô¡¦ÛØÍÕµÆÇµ¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤È¡¢ÂÐÖµ¤¹¤ë°åÂçÍý»ö¡¦¿ÀÎÓÀ²³¤¡ÊÎëÌÚ¡Ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿·¤¿¤Ê½Ð±é¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹âÈª½ß»Ò¤¬±é¤¸¤ëËÌ²ÃÀ¤»Ò¡Ê¤¤¿¡¦¤«¤è¤³¡Ë¤Ï¡¢ÅýÏÂ°å²ÊÂç³Ø½Û´Ä´ïÆâ²Ê¶µ¼ø¡£À²³¤°Ê³°¤Ç¤ÏÍ£°ì¤Î½÷ÀÍý»ö¤Ç¤¢¤ë¡£Â¿¿ô¤ÎÃø½ñ¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢°å³Ø³¦¤ÇÀ¸¤È´¤¯½èÀ¤½Ñ¤Ë¤¿¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¤È¤¤¤¦ÃËÀÍ¥°Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿°å³Ø³¦¤òÆ²¡¹¤ÈÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢²¿¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡£½÷¤ò»È¤Ã¤Æ²¿¤¬°¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Ö¤ì¤Ê¤¤¿®Ç°¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ËÅè²Ö¤¬±é¤¸¤ëÛØÍÕËã°á»Ò¡Ê¤Ò¤Ð¡¦¤Þ¤¤¤³¡Ë¤Ï¡¢µÆÇµ¤Î°ì¿ÍÌ¼¡£Âç³Ø¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤¿¹â¹»À¸¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é°å¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Êü²Ý¸å¤äµÙÆü¤Ï°å³ØÉôÀìÌç¤ÎÍ½È÷¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ë¤¤¤½¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÇã¤¤Êª¤ä¿©»ö¤ÎÍÑ°Õ¤â¤·¡¢Â¿Ë»¤ÊÊì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¹ñ¸øÎ©¤ÎÆñ´Ø°å³ØÉô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÀ®ÀÓ¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤Ãæ¡¢»ÖË¾¹»¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢µÆÇµ¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀÐºä¹ÀÆó¤¬±é¤¸¤ë¾®»³Æâ¸»°í¡Ê¤ª¤µ¤Ê¤¤¡¦¤²¤ó¤¤¤Á¡Ë¤Ï¡¢¸µ¡¦ÅýÏÂ°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôÄ¹¡£Âç³Ø¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤¿ºÇÂç¤Î¸ùÏ«¼Ô¤Ç¡¢ÉÂÍý³Ø³¦¤Î½ÅÄÃ¡£Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¸øÊ¿¤ËÀÜ¤¹¤ë¡£°å³Ø³¦¤ä°åÎÅ´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ë¿È¤òºï¤ëÀ²³¤¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢Íý»ö¤Ë¿äÁ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Âç²¸¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£»ØÄêÆñÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄÂç³Ø¤òµî¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£
¡¡Âç¸¶Ý¯»Ò¤¬±é¤¸¤ë»°±º³¨Èþ¹á¡Ê¤ß¤¦¤é¡¦¤¨¤ß¤«¡Ë¤Ï¡¢ÅýÏÂ°å²ÊÂç³Ø»öÌ³¶É¾ðÊó²Ý¡£À²³¤¤¬»öÌ³¶É¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢À²³¤¤òÊé¤¤¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À²³¤¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤ÎÂç³Ø¤ò²þ³×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½÷»Ò°ìÎ§¸ºÅÀ¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÂçÁÒ¹§Æó¤¬±é¤¸¤ëÁêÌÏÏÂ»Ë¡Ê¤µ¤¬¤ß¡¦¤«¤º¤·¡Ë¤Ï¡¢ÆüË®¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼Ò¼Ò²ñÉô¤Îµ¼Ô¡£»ÊË¡Ã´Åö¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¸¡»¡Ã´Åö¡ÊPÃ´¡Ë¤Î¥¥ã¥Ã¥×¡£Ç¯¤¬¶á¤¤µÆÇµ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍý²ò¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÃËÀµ¼Ô¤¿¤Á¤È¤ÎíÂíà¡Ê¤¢¤Ä¤ì¤¡Ë¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¥Ú¥ó¤Ï·õ¤è¤ê¶¯¤·¡×¤È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥àÀº¿À¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÍ¥½¨¤Êµ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÊÝ¿ÈÍ¥Àè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤á»ö¤ò¤È¤Æ¤â·ù¤¬¤ë¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤¤¤Ã¤±¤¤¤¬±é¤¸¤ëËª¿Ü²ì»°Ïº¡Ê¤Ï¤Á¤¹¤«¡¦¤µ¤Ö¤í¤¦¡Ë¤Ï¡¢ÅýÏÂ°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉûÍý»öÄ¹¡£¡Ö°åÎÅ¸½¾ì¤ò²ó¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡×¤ÈÃË»Ò¼õ¸³À¸Í¥¶øÁ¼ÃÖ¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤ÏÃËÂº½÷ÈÜÅª¤Ê¥¢¥ó¥³¥ó¥·¥ã¥¹¡¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢µÆÇµ¤Ë¤½¤³¤ò¸«È´¤«¤ì¤ë¡£ËÌ²ÃÀ¤»Ò¤È¤Ï¸ø»ä¤È¤â¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÍøÍÑ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀá¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡»³Ãæ¿ò¤¬±é¤¸¤ëÏÂÆ£Í³¿¡Ê¤ï¤È¤¦¡¦¤è¤·¤Î¤Ö¡Ë¤Ï¡¢ÆüË®¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼Ò¼Ò²ñÉô¤Îµ¼Ô¡£¸¡»¡Ã´Åö¡ÊPÃ´¡Ë¡£µÆÇµ¤ËÂÐ¹³¿´¤¬¤¢¤ë¡£ºÊ¤â¤«¤Ä¤ÆÍ¥½¨¤Êµ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½Ð»º¡¦°é»ù¤ò´õË¾¤·¤ÆÂà¿¦¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉé¤¤ÌÜ¤«¤é¡¢ºÊ°Ê¾å¤ËÎÉ¤¤µ¼Ô¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¤¤ÎÃæ¤¬¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ä¥¸¥§¥ó¥À¡¼º¹ÊÌ¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤¨¤ÆµÕ¹Ô¤·¤¿¸ÀÆ°¤ò¤È¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¤¬±é¤¸¤ëÀ¾¿¹½Ü¡Ê¤Ë¤·¤â¤ê¡¦¤¸¤å¤ó¡Ë¤Ï¡¢ÆüË®¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼Ò¼Ò²ñÉô¤Îµ¼Ô¡£¸¡»¡Ã´Åö¡ÊPÃ´¡Ë¡£ÃËÀ¤Ç¡¢PÃ´¤Ç¤ÏºÇÇ¯¾¯¡£ÆÈ¿È¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¡£¥¸¥§¥ó¥À¡¼º¹ÊÌ¤ä¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤â¤½¤Î³µÇ°¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÇÎáÏÂ¤òÀ¸¤¤ëZÀ¤Âå¡£Èà¤ÎÈ¯¸À¤¬¡¢µÆÇµ¤äÏÂÆ£¤ò¤Ï¤Ã¤È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¡£
¡¡Á°ÌîÊþºÈ¤¬±é¤¸¤ë¹ÃÈåÅÄÎ¼Æó¡Ê¤«¤¤¤À¡¦¤ê¤ç¤¦¤¸¡Ë¤Ï¡¢ÆüË®¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼Ò¼Ò²ñÉô¤Îµ¼Ô¡£¸¡»¡Ã´Åö¡ÊPÃ´¡Ë¡£ÃËÀ¡£É×ÉØÃç¤¬ÎÉ¤¯²ÈÄíÂè°ì¤Ç¡¢ÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤¦Ì¼¤¬¤¤¤ë¡£¿Í¤Î²û¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤Î¤¬¾å¼ê¤Ç¼Ò¸òÅª¡£µÆÇµ¤Î³ëÆ£¤äÇº¤ß¤âºÇ¤âÍý²ò¤·¤Æ´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Í¥¤·¤¤µ¼Ô¡£ÏÂÆ£¤ÈµÆÇµ¤¬°ì¿¨Â¨È¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢´Ö¤ËÆþ¤Ã¤ÆÃæÏÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼çÂê²Î¤Ï¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤¤Î¡Ö¤Ò¤Èºü¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¥Ò¥°¥Á¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤¤¤Ö¤ó·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤É¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Èò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤À¤ó¤À¤ó¤È¸Ç¤¯¤Ê¤ë¿ÈÂÎ¤Ë¹³¤¦É¬Í×À¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò´î¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÂÐ·è¡Ù¤Ï¡¢NHK BS4K¡¿BS¤Ë¤Æ4·î5Æü¤è¤êËè½µÆüÍË22»þÊüÁ÷¡ÊÁ´5ÏÃ¡Ë¡£
¢¨¥¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¹âÈª½ß»Ò
¡¡¸½¼Â¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤°å»ÕÌò¤ò¥É¥é¥Þ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È²¿¤À¤«¸¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç´ò¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¤½¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤º¤Ã¤È¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó±é¤¸¤ëËÌ¶µ¼ø¤ÏÄ¹¤¯ÃËÀ¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¤¹¤Ù¤òÌÏº÷¤·¡¢¾ï¤Ë¸ÉÆÈ¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤éº£¤ÎÃÏ°Ì¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£Âç³ØÂ¦¤Î¡Ö½÷»Ò°ìÎ§¸ºÅÀ¡×¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ë¡È°¼Ô¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁêÅö¤Ê³Ð¸ç¤Èº¬²ó¤·¤È¤ÇÀ¸¤»Ä¤ê¤òÅÒ¤±¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬°¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤É¤³¤«ÀµÏÀ¤Ë»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¸·¤·¤¤°åÎÅ»ö¾ð¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Á¤é¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¥É¥é¥Þ¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿ÈËÄÂç¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ÎÎÌ¤È¡ÖÂÐ·è¡×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ËÅè²Ö
¡¡¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¤äÂ¿ÍÍÀ¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¿¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸ÇÄêÅª¤À¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤â¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½÷»Òº¹ÊÌÆþ»î¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤Î¸¶ºî¤òÇÒÆÉ¤·¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀµµÁ¤ÎÄêµÁ¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½Áè¤¤¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾Íè°å»Õ¤ò»Ö¤·¡¢ÉÔ¸øÊ¿¤ËÁªÊÌ¤µ¤ì¤ë±²Ãæ¤Î¹â¹»À¸¡¦ÛØÍÕËã°á»Ò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£Êì¤È¤·¤Æ¡¢µ¼Ô¤È¤·¤Æ»ö·ï¤È¸þ¤¹ç¤¦µÆÇµ¤Ë¡¢Ëã°á»Ò¤Ï²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡£Æ´¤ì¤Î¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó¤ÈÊìÌ¼Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤ÎÃË½÷¶¦Æ±»²²è¼Ò²ñ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÀÐºä¹ÀÆó
¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ²½¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£ÁÈ¿¥¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê»þ¤ò·Ð¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÏÄ¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÏÄ¤ß¤òÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤ÇÀµ¤½¤¦¤ÈÀï¤¦¿Í¤â¸½¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¾®»³Æâ¸»°í¤Ï¡¢ÊÑ¿Í°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ÏÊÑ¿Í¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾®»³Æâ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âç¸¶Ý¯»Ò
¡¡»ä¤¬±é¤¸¤ë»°±º³¨Èþ¹á¤Ï¿ÀÎÓ¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤ëÅýÏÂ°åÂç»öÌ³¶É°÷¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÃ¸¡¹¤È¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë»þÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤ÆÊª¸ì¤¬Âç¤¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤ä¼þ¤ê¤È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤òÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ç¤¹¡£1ÏÃ¤«¤é5ÏÃ¤Ë¤«¤±¤Æ³¨Èþ¹á¤Î¹Í¤¨Êý¤ÎÊÑ²½¡¢¹ÔÆ°¤Ï¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¶¦´¶¤·¤ä¤¹¤¤Ìò¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÂçÁÒ¹§Æó
¡¡¼Ò²ñ¤ä¿Í´Ö¤ÎÌ·½â¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢Ê°¤ê¡¢¼«¿È¤Ë¤âÌ·½â¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀµµÁ¤Î¤¿¤á¤ËÆ®¤¦½÷À¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÆÇµ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¡¢»ä±é¤¸¤ëÁêÌÏ¤È¡¢PÃ´¤ÎÌÌ¡¹¤â¤Þ¤¿Ì·½â¤òÊú¤¨¤¿¿Í´Ö¤¿¤Á¡£¤½¤ó¤Ê¿Í´ÖÌ£°î¤ì¤ëÃËÃ£¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÅÏÊÕ¤¤¤Ã¤±¤¤
¡¡ËÍ¤Î±é¤¸¤ëÅýÏÂ°åÂç¤ÎÉûÍý»öÄ¹¤ÏÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Î¸Ê¤ÎÌò³ä¤Ë½¼Â´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æº£²ó¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·Á´¤¯ºá°´¶¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢»£±ÆÁ°¤Ë´ÆÆÄ¤È»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë±é¤¸¤Æ¤ß¤ë¤È¤½¤Î¡ÖÌµ¼«³Ð¡×¤ÏËÍ¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤â¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤ÆÇØ¶Ú¤¬Åà¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤Ë¤ÏÃ¯¤Ç¤â¡Ö²¿¤«¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡½é¶¦±é¤ÎÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤µ¤ó¤È¤ÏÌ©ÅÙ¤ÎÇ»¤¤¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾¾ËÜ¼ãºÚ¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÝÆàÈþ¤µ¤ó¡¢¤¤Ã¤È¤É¤Á¤é¤Ë¤â¶¦ÌÄ¤Ç¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤É¤¦¤¾³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼çÂê²Î¡Ö¤Ò¤Èºü¡×¡§¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤
¡¡»Ò¤É¤â¤Î¤³¤íÉ¬»à¤Ë¤â¤Ê¤é¤º¤Ë³Ð¤¨¤¿²Î¤Î²Î»ì¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¤µ¤é¤µ¤é¤È¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î²Î»ì¤¬´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢´Ö°ã¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤Î²Î»ì¤¬¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀµ²ò¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤¤¤Ö¤ó·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤É¤ì¤À¤±ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Èò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤À¤ó¤À¤ó¤È¸Ç¤¯¤Ê¤ë¿ÈÂÎ¤Ë¹³¤¦É¬Í×À¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò´î¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£
