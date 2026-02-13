ÉÍ²¬¸¶È¯¥Çー¥¿ÉÔÀµ¤ÇÃæÅÅ¤¬¸æÁ°ºê»ÔµÄ²ñ¤Ë°ÂÁ´ÀÊó¹ð »ÔµÄ¤é¤Ï¡ÖÀâÌÀ¤¬µ»½ÑÅª¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿È¯¡ÊÀÅ²¬¡Ë
ÉÍ²¬¸¶È¯¤Î¥Çー¥¿ÉÔÀµ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤Ï13Æü¡¢¸æÁ°ºê»ÔµÄ²ñ¤ËÉÍ²¬¸¶È¯¤Î°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢»ÔµÄ¤«¤é¤Ï¡ÖÀâÌÀ¤¬µ»½ÑÅª¤¹¤®¤ë¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÍ×Ë¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÍ²¬¸¶È¯3¡¦4¹æµ¡¤Î¥Çー¥¿ÉÔÀµÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¸æÁ°ºê»ÔµÄ²ñ¤Ï1·î¡¢ÉÍ²¬¸¶È¯¤Î°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯ÅÅ½ê¤ÎÅÀ¸¡¤ä»ÔÌ±ÀâÌÀ²ñ¤Î³«ºÅ¤òÃæÉôÅÅÎÏ¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÉôÅÅÎÏ¤Ç¤Ï¿½¤·Æþ¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»ÈÍÑºÑ¤ßÇ³ÎÁ¤¬ÎäµÑ¤µ¤ì¤ëÇ³ÎÁ¥×ー¥ë¤äÈó¾ïÍÑ¤ÎÅÅ¸»ÀßÈ÷¤ÎÁíÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÊó¹ð¤·¡¢°ÂÁ´À¤Ï³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ»ÔµÄ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀâÌÀ¤¬µ»½ÑÅª¤¹¤®¤ë½»Ì±¤ÏÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÃæÉôÅÅÎÏ¤ØÍ×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤Ç¤Ï19Æü¤«¤é¸æÁ°ºê»ÔÆâ8ÃÏ¶è¤Ç½ç¼¡½»Ì±¸þ¤±¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£