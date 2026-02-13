Èø¾å¾¾ÎÐ¡¡¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤ÎºäÅìÌ¦Ç·½õ¤ò°Õ¼±¡Ö·Î¸Å¤ÇÇÒ¸«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ï¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×£²£°£±£³Ç¯°ÊÍè£±£³Ç¯¤Ö¤ê´äÆ£¤ÎÎî
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÈø¾å¾¾ÎÐ¤¬£±£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ÎÉñ´ìºÂ¡Ö»°·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¡Ê£³·î£µ¡Á£²£¶Æü¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤ËÃæÂ¼»þÂ¢¡¢ºäÅìÌ¦Ç·½õ¡¢ÃæÂ¼È»¿Í¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Ãë¤ÎÉô¤Î¡Ö²Ã²ì¸«»³ºÆ´äÆ£¡Ê¤«¤¬¤ß¤ä¤Þ¤´¤Ë¤Á¤Î¤¤¤ï¤Õ¤¸¡Ë¡×¤Ç´äÆ£¤ÎÎî¤ÈÄ»°æËô½õ¡¢Ìë¤ÎÉô¤Î¡Ö»°¿ÍµÈ»°ÇÃÇòÏ²¡Ê¤µ¤ó¤Ë¤ó¤¤Á¤µ¤È¤â¤¨¤Î¤·¤é¤Ê¤ß¡Ë¡×¤ÇÏÂ¾°µÈ»°¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡´äÆ£¤Ï£²£°£±£³Ç¯°ÊÍè¡¢£±£³Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¡£¡ÖÁ°²ó¤Ï£·ÂåÌÜ¡ÊÈø¾å¡ËµÆ¸ÞÏº¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÂåÌò¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ß·ßÃ²°¤Î·¿¤Ç·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¦Ç·½õ¤µ¤ó¤È¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¡£»ä¤È°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢·Î¸Å¤ÇÇÒ¸«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ï¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸¬µõ¤ËÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¦Ç·½õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ªÉãÍÍ¤ÎºäÅì»°ÄÅ¸ÞÏº¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤Ë¤âÅö»þ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Íê¤â¤·¤¤¸åÇÚ¤Ç¤¹¡£ÌòÊÁ¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¶á¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èà¤Ë¤Ï¤¹¤Æ¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£ËÍ¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦ÌÓ¿§¤Î¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸«Èæ¤Ù¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¡£¼«¿È¤Ï£µ£±ºÐ¤Ç¡¢£³£°Âå¤Î£³¿Í¤ÈÅÐÃÅ¤·¤Æ¡ÖÊ¿À®À¤Âå¤Ë¡¢¾¼ÏÂ¤¬°ì¿Í¡£°ì¿Í¤ÇÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤ò¾å¤²¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï»ä¤¿¤ÁÀ¤Âå¤è¤ê¡¢Íê¤â¤·¤¤¡£ÂÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¡¢¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¾éÃÌ¤Ç¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö²Ã²ì¸«»³ºÆ´äÆ£¡×¤Ï¡¢£±·î¤Ë¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¡Ö¶À»³µì¶Ó³¨¡Ê¤«¤¬¤ß¤ä¤Þ¤³¤¤ç¤¦¤Î¤Ë¤·¤¤¨¡Ë¡×¤Î¸åÆüëý¡£¤ª½é¤ËÆ¤¤¿¤ì¤¿´äÆ£¤Î¹ü¤¬´ó¤»½¸¤Þ¤ê±åÎî¤È¤Ê¤Ã¤ÆºÆ¤Ó¤ª²ÈÁûÆ°¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤«¤é¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¹ü´ó¤»¤Î´äÆ£¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£Ëþ³«¤Îºù¤Î»³¤Ç¤Î´äÆ£¤ÎÃè¾è¤ê¡¢ÁðÍúÂÇ¤Á¤Ê¤É¸«¤»¾ì¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢²ÏÃÝÌÛ°¤Ìï¤é¤·¤¤¼ñ¸þ¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£