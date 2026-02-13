»ûËÜè½½ï£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¡¡2nd¼Ì¿¿½¸£´¡¦£±È¯Çä·èÄê¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡×
½÷Í¥»ûËÜè½½ï¡Ê24¡Ë¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¤¬4·î1Æü¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬13Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Àè¹Ô¥«¥Ã¥È7ÅÀ¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Netflix¥É¥é¥Þ¡Ö¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡ÝÀ»°è¡Ý¡×¤äNHKÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿»ûËÜ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¤È¤Ê¤ë¡£
¥í¥±ÃÏ¤Ï¹ëÀ¾Éô¤Î¥Ñ¡¼¥¹¡£¡Ö¿¿²Æ¤Î¤Þ¤Ö¤·¤¤ÂÀÍÛ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤¿º¢¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê²û¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¿´¤Þ¤Ç²òÊü¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥í¥±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÄ¹¤¤¤è¤¦¤Ç°ì½Ö¤À¤Ã¤¿10Ç¯¡£ÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÊâ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Èº£¤Î¼«Ê¬¤¬¸òº¹¤¹¤ë1ºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
Æ±¼Ì¿¿½¸¤Ë¤ÏÀ©ºîÃÊ³¬¤«¤é·È¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¾þ¤é¤Ê¤¤¼«Á³ÂÎ¤ÎÉ½¾ð¤ä¡¢º£¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ëÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤Þ¤Ç¡¢ºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë¤Î1ºý¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¸«¼é¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¡¢º£¤Î»ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î1ºý¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤È¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´Ö¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
5Ç¯¤Î·îÆü¤ò¤Ø¤Æ¡¢¤è¤êÈþ¤·¤¯¡¢¤è¤êÂçÃÀ¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡ÈÎáÏÂ¤Î»êÊõ¡É¤¬¡¢¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©¤ó¤À°ÕÍßºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£