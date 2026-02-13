秋田市大町にある旧金子家住宅で茶道を体験するお茶会が開かれました。



参加したのは地元の園児たち。



ほろ苦い抹茶と春を感じる甘いお菓子を味わいながら、日本の伝統文化に触れました。



旧金子家住宅の茶室で開かれたお茶会。



秋田市大町のサン・パティオ子ども園の年中の園児9人が参加しました。



まずは茶道の礼儀作法から学びます。



先生「お膝の上 はいすーっと ちょっと止まる、はい起きます」





「春告げ鳥」とも呼ばれるウグイスと、梅を象った茶菓子が用意されました。「みなさまご一緒にちょうだいいたします」子どもたちは寒天と砂糖を練った寒氷と呼ばれる干菓子に舌鼓を打ちました。先生「おいしい？」園児「こはくとうみたいな味する」繊細な味わいのお菓子を堪能したあと、抹茶をいただきます。特別に苦みを抑えた抹茶でしたが、それでもこの表情。園児「お菓子さ甘かったけどお茶だけはちょっと苦かったあ」関向良子アナウンサー「お家でもやってみようとか思ったことある？」園児「ママは知ってるから…教える」関向アナ「一緒にできるんじゃない？」園児「うん」園児「ちょっとアイスの抹茶と一緒じゃなかった」日本の伝統文化を通して楽しみながら礼儀作法を学んだこどもたち。春を迎える季節にまた一つ成長しました。