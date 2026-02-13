14日(土)、15日(日)は各地で気温が高くなるでしょう。14日は九州や四国では雨が降りそうです。

一方で、週明けは北陸では雪の降る天気になりそうです。

14日(土)午前9時の予想天気図です。日本付近は高気圧の影響を受けそうですが、大陸から東シナ海にのびる前線で九州など西日本では雨の降る所もあるでしょう。

全国的に土日は気温が高く、積雪のある地域では雪解けが一気に進みそうです。

16日(月)午前9時では、低気圧が千島付近へと進み、一時的な冬型の気圧配置になりそうです。

北陸など日本海側では北よりの風になる見込みです。

16日の雨・雪と風の予想ですが、日本海の北から北西の風が北陸には吹く見込みです。それにともない日中も雪雲がかかるところがあるでしょう。

14日は、北陸も晴れ間が見られるでしょう。最高気温も10度を超えそうです。

暖かく晴れる天気は15日も続きそうですが、16日は気温が再び低くなり雪が降る見込みです。

少しずつ春へと移ろいゆく天気になっていますが、来週は冬に戻るような日もあるでしょう。体調管理などには十分注意をしてください。