現地時間２月12日の９時過ぎ。ミラノ・コルティナ五輪で女子カーリングのラウンドロビン（総当たりの予選リーグ）が始まり、日本代表のフォルティウスは初戦のスウェーデン戦を４−８で落とした。

2018年平昌五輪金、2022年北京五輪銅と、過去２大会連続でメダルを獲得しているスウェーデン相手に序盤は互角の攻防を展開したが、４エンドに３失点、５エンドにスチールを許すなどして、苦しい展開となった。６エンドに２点を返したものの、反撃もそこまで。黒星発進となった。

同日夜、日本は２戦目でデンマークと対戦。曲がりが弱く、パス（石の通り道）ごとに滑りの差があるアイスを見極めながら攻め手を探っていたが、前半の５エンドまでに２度のスチールを許してしまう。６エンド終了時点で３点のビハインドを負いながら、エキストラエンドまでもつれる粘りを見せたものの、最後は押しきられて大会初日は連敗で終えた。



初の五輪は連敗スタートとなったカーリング女子日本代表のフォルティウス photo by Tsutomu Kishimoto/JMPA



おそらく滑りの強い石を担当したリードの近江谷杏菜は、相手に１点を取らせたい、スチールをしたい場面で、ドローをハウスに入れてしまうことがあった。今季、抜群の安定感を誇っていた彼女らしくないミスが出た。

セカンドの小谷優奈、サードの小野寺佳歩、スキップの吉村紗也香は、それぞれ好ショットは放っていたものの、それらは単発に終わって、キーエンドでのショットのつながりを欠いた。

吉村と小谷は初の五輪ということも影響したのだろうか。時折、コールの齟齬（そご）も見られた。

開幕２連敗スタート。言葉にすれば非常に重い。しかし、初日で最も多くのエンド（20エンド）を戦ったのは、日本だ。フロントエンドはコーナーへの組み立てに光明が見え始め、テイクも、ドローも、スイープと噛み合ったチームショットをいくつか成功させた。今は手応えが小さいかもしれないが、収穫は確実に得られている。

この２敗を今後の糧にできるか、伏線や投資となせるか。

フォルティウスはもともとスロースターターで、粘り強さが身上のチームだ。昨年９月に稚内で行なわれた日本代表決定戦も連敗スタートだったが、以降"負けたら終わり"という試合をすべて勝ってきた。相手は、ロコ・ソラーレ、SC軽井沢クラブといった、この五輪に出場していてもなんら遜色ないレベルのチームだった。

ラウンドロビンは残り７試合。プレーオフへのボーダーラインは、５勝４敗か、６勝３敗だ。危険水域は迫っているが、"ここから"という期待を膨らませているファンも少なくないのではないか。

続く試合は、現地時間２月14日の９時05分（日本時間17時05分）から。世界ランキング１位のスイスに挑む。