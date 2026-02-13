『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（22）

ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ富山 山口真季 後編

（ｃ）古舘春一／集英社 選手写真／SVリーグ





現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？

＜SVリーガーが語る『ハイキュー‼』＞

Q１、監督目線で『ハイキュー‼』のベストメンバーを選ぶなら？

【オポジット】

牛島若利（白鳥沢学園高校）

【アウトサイドヒッター】

木兎光太郎（梟谷学園高校）、澤村大地（烏野高校）

【ミドルブロッカー】

黒尾鉄朗（音駒高校）、月島蛍（烏野高校）

【セッター】

及川徹（青葉城西高校）

【リベロ】

夜久衛輔（音駒高校）

「牛島が一枚、不動のエースとしているのは、チームにとって心強いです。わりとディフェンスもできるし、性格的にも意外と面白いですよね。サイドは木兎。みんながヘコんでいる時でも、ひとりだけポジティブになれそう。もうひとりは悩みましたが、大地さんにしました。牛島はコミュニケーションが得意ではないし、木兎もヤンチャなのでチームをまとめる選手が欲しいなと。

ミドルは黒尾・月島のコンビで。安定感があると思うし、師弟ということもあって、常にふたりでレベルアップしてくれることも期待できるかと。セッターは及川ですね。スパイカーごとに好きなトスを忠実にあげられるセッターは外せないですよ。

リベロは、夜久さんと西谷（夕／烏野高校）を二枚リベロにしたいくらい、すごく悩みました。でも、ひとりを選ぶんだったら、夜久さんのほうが丁寧で男気を感じるし、冷静かなって」

Q２、教訓となった、共感した場面や言葉は？

「烏野と白鳥沢学園の試合の最後、牛島に日向（翔陽）や月島が抑え込まれるような描写があるんですが、（東峰）旭さん、大地さん、田中（龍之介）が彼らを支えてはねのける、という演出がよかったですね。烏野の１年生が自由にできているのは、上級生たちの支えがあってこそなんだろうなって」

Q３、作中の個人的ベストゲームと、その理由は？

烏野高校vs白鳥沢学園高校

「インターハイ予選や春高もいいんですけど、春高の予選は特別で、全部好きですね。いろんな選手が成長しますし、そのなかでも烏野が白鳥沢に挑む試合が最高。一番の推しキャラである天童（覚）も、個性的な活躍をしますから。天童はベストメンバーには入れませんでしたが、別枠というか、ベンチで盛り上げてほしいですね（笑）」

【プロフィール】

山口真季（やまぐち・まき）

所属：ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ富山

1999年３月13日生まれ、神奈川県出身。175cm・ミドルブロッカー。小学３年の時に友達に誘われてバレーを始める。中学時代にJOC神奈川代表チームに選ばれ、大和南高校３年時に春高バレーに出場。国士館大学でも活躍し、2021年にルートインホテルズ信州ブリリアントアリーズ（現・信州ブリリアントアリーズ）に入団。翌年にＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズに移籍した。