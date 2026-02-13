Aぇ! group末澤誠也、プライベートで女性に間違われる 共演者も驚き「それだけ妖艶だし美しかったんだろうね」
【モデルプレス＝2026/02/13】日本テレビ系バラエティー番組「沸騰ワード10」（13日はよる7時〜）の公式X（旧Twitter）が12日に更新された。Aぇ! groupの末澤誠也の未公開トークに反響が寄せられている。
【写真】女性に間違われ連絡先を聞かれたSTARTOアイドル
今回、同アカウントは「SNS限定 未公開SPトーク！」「末澤誠也（Aぇ! group）さんが最近沸騰していることは？」として、13日放送の2時間スペシャルにゲスト出演する末澤の未公開トークをひと足先に公開した。
番組MCのバナナマン・設楽統から「沸騰中のことはありますか？」と質問を受けた末澤は「僕は今、ランニング。走ってます。最低でも週2回、1日10kmくらいは」と最近のブームを告白。すると「この間、東京タワーに走りに行ったんですけど、外国人の観光客の方がいらっしゃって」と切り出し「僕、今ちょっと髪の毛長くて下ろして走ってたんですよ。そしたら『お姉ちゃん、連絡先教えてくれない？』と声かけられて」と女性に間違われて外国人観光客から連絡先を聞かれたと打ち明けた。
スタジオから驚きの声が上がるなか、末澤は「めちゃくちゃ男ですって言って」と断ったと説明。設楽から「それだけ妖艶だし、美しかったんだろうね」と言われると、末澤は「どうなんですかね！？ランニング普通にしてただけなんですけどね」と照れ笑いした。
この投稿にファンからは「ナンパされたの！？すごいな」「美人だから仕方ない」「声をかけたくなるのも納得」「相当美しかったんだろうな」「未公開トークが神すぎる」「声かけた人の反応が気になる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆末澤誠也、ランニング中に女性に間違われる
◆末澤誠也のプライベートトークに反響
