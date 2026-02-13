ミラノ・コルティナ冬季五輪・女子カーリングの予選が2026年2月13日（日本時間）に行われ、日本はデンマークに敗れた。SNSでは、日本代表の吉村紗也香選手（34）に「美人すぎ」「麗しい」といった声が寄せられている。

相手チームのストーン投げかけるアクシデントも

吉村選手は、チームメートに指示を出す司令官のポジション「スキップ」を務める。

試合では吉村選手が、黄色のストーンを投げるべきところ、相手チームの赤いストーンを手にし、危うく投げかけてしまうというアクシデントも。試合は延長戦にもつれ込んだが、日本は7対10で敗れた。

Xでは、日本チームへの応援の声のほか、「吉村紗也香選手、美人でかっこいい」「キュンとしちゃった メッシュカッコイイ」「美人すぎて見てるだけで幸せ」「綺麗すぎて女優さんかと思ったわ」など、吉村選手の美しさにも沸いていた。

また、俳優の米倉涼子さんや宝塚歌劇団の男役・瀬央ゆりあさんに似ているとして、「米倉涼子っぽい美人アスリートじゃね」「めちゃくちゃ瀬央ゆりあ様みがあって麗しい」といったコメントも寄せられた。