【1位〜6位】2月14日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】蠍座 総合運：★★★★★

あなたの魅力や長所が、まっすぐまわりに伝わるうれしい日！尊敬の言葉や褒め言葉をもらえる可能性も大です。大切なのは、あなたから笑顔を向けたり、人に手を差し伸べたりすること。そして、誰に対しても同じ態度で接してください。



恋愛運

出会いに近づいたり、恋の相手との関係が進んだりするための情報が入ってきそうな運気です。最近連絡を取っていない友だちや知りあいに、あなたからコンタクトを。情報をどう生かすかは、慌てずによく考えを練ってください。



金運

今日、興味が湧いたことや気になったことについてお金を使うと、今後さらにお金を殖やしていくヒントを得ることができそう！｢どういうことだろう？｣と感じたら、徹底的に調べてみてください。有料の情報が役に立ちそうです。



ラッキーアイテム：スニーカー



【2位】蟹座 総合運：★★★★★

視野がグンと広がったり、新しい考え方を発見できたりと、人からすばらしい影響を受けることができる日です。憧れや尊敬の気持ちを抱いている人と、積極的に関わってみてください。そして、疑問に思ったことは、素直に質問して。



恋愛運

話を聞いてもらったり、ひとりでは大変なことを手伝ってもらったりと、恋の相手に頼ってみるといい日です。すると、2人の足並みが揃っていると感じられる瞬間がありそう。その実感が、進展の後押しになります。



金運

お礼やお祝いなどのために、予定外のお金を使うことになるかもしれない日。文句を言いながらお金を使うと、金運は下がる一方！｢おかげさま｣という気持ちでいると、お金との縁が強くなる会話や交流ができます。



ラッキーアイテム：えんぴつ



ラッキーカラー：マゼンタ

【3位】山羊座 総合運：★★★★★

1日中、エネルギッシュに動き続けることができそうな日です。積極的に行動するほど、運気の勢いが増していきます。特に、好きなことや心から「楽しい！」と思えることに時間を使うのが◎。ほかのことへのやる気もアップしそう。



恋愛運

今日は自信を持って行動してOK。すると、出会いがあったり、恋の相手と近づけたりとうれしい展開がありそう。視線が絡んだときは、一瞬でも甘い表情をするのがポイント。さらに、はしゃぐような笑顔を見せられる話題があると最高です。



金運

あなた自身のなかから、｢人のためにお金を使いたい｣という気持ちが湧いてきそう。それを実行することで、喜ばれたり満足できたりするだけでなく、お金との縁がグンと強くなる日。相手が恐縮しない程度の金額を、気持ちよく使って。



ラッキーアイテム：メガネ



ラッキーカラー：ホワイト

【4位】双子座 総合運：★★★★☆

真心を注げば、感謝が返ってくる。そんな温かい交流ができそうな運気です。まずはあなたから、まわりの人に共感したり同情したりする気持ちが生まれてくるはず。それを素直に言葉や行動で伝えることが、運気を生かすポイント。



恋愛運

「励ましたい」「力になりたい」という気持ちが伝わると、想像以上に愛されるうれしい日！最初から気の利いたことをしようとしなくてもOK。「どうしてほしい？」と、素直に聞いたほうが好印象です。また、出会いや復縁にも大胆に動いて◎。



金運

お金が殖えるうれしい運気の日！臨時収入も期待できそうです。この運気を生かすためにも大切なのは、人を支える心がけ。自分のことよりも、仲間や友だちのことを優先してみて。また、久しぶりの人に連絡をするのもオススメです。



ラッキーアイテム：フェイスタオル



ラッキーカラー：ローズピンク

【5位】獅子座 総合運：★★★★☆

もともと持っている魅力が引き出される日です。日頃からまわりの人を褒めることが多い人や、グチを言わない人が今日のラッキーパーソン。雑談でかまいませんから、会話をしてみて。一緒に食事ができると最高です。



恋愛運

相手になにを求めているのか、どんな自分でありたいのか…今日は、よくわからなくなってしまいそう。今日のうちに答えを出す必要などありません。「また今度考えよう」「自然とそのうちにわかる」と、おおらかに構えてOKです。



金運

これまでよりも上手にお金を使ったり、運用したりできるようになる運気です。｢お金の実力がついた｣と、実感できる瞬間もありそう。投資や節約など、お金に関して一番得意だと思えることの情報収集をするのがオススメ。



ラッキーアイテム：プリザーブドフラワー



ラッキーカラー：ネイビー