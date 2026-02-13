メ～テレ（名古屋テレビ）

中国の旧正月「春節」が始まりましたが、日本への旅行は大きく冷え込んでいます。愛知の観光地では、インバウンド戦略の見直しが進められています。

愛知県の名鉄常滑駅からすぐの場所にある常滑市陶磁器会館。

お土産売り場には常滑焼の急須などが並びますが、中でもひときわ目立つのは、日本の縁起物の代表格「招き猫」です。

招き猫は外国人観光客にも人気だといいますが、中でもお土産としてよく購入していくのが――

「キュート。カワイイ」（台湾からの観光客）

Q.何を見ましたか？

「ミャオミャオ（ネコの鳴き声）」（台湾からの観光客）

「台湾の方は縁起物が好きなので、招き猫を買う人がたくさんいます。招き猫だけでなくマグネットなど関連するグッズもたくさんあって、そういったものもみなさん買っていきます」（とこなめ観光協会 竹内一将さん）

常滑市はいま、台湾からの観光客の誘致に注力しているといいます。

現地で地元の魅力をPR

その背景にあるのは、去年11月の高市総理の「台湾有事発言」。

中国国営テレビが航空情報などで調べた情報によると、2月2日から始まった春節の大移動の最初の1週間で、中国からの旅客者数は去年の同じ時期に比べて、約54%減ったということです。

また、中国政府による日本への渡航自粛の呼び掛けを受け、中部空港では去年12月に中国の都市と結ぶ便は週56便ありましたが、2月時点で週24便となり、半分以下に減りました。

とこなめ観光協会によると、陶磁器会館の来館者数について去年10月には1300人を超えていた中国からの観光客は12月には185人まで減少。

一方で、台湾からの観光客は増加傾向にあるといいます。

常滑市は、これまで外国人観光客を積極的に意識してきませんでしたが、2022年に「観光戦略課」を新設。

去年11月には台湾へ出向き、観光誘致のイベントに初参加し、常滑をPRしました。現地で得た感触を、地元の魅力向上につなげていると話します。

「中部空港の便が台湾からの便がかなり多いというのが一つ。商談会で皆さんの食いつきが良いのがフルーツ狩りです。招き猫だったり、フルーツ狩りだったり、そういったコンテンツの相性がいい。台湾をターゲットにしております」（竹内さん）

台湾からの問い合わせ増

市内のイチゴ農園は、おととし12月に新たに1つ増えて5つに。

常滑市にある「あいのいちご農園」では、甘さたっぷりの「あきひめ」など常滑市のいちご農家が育てたこだわりのいちごを食べることができます。

農園の稲葉さんによると、台湾からの団体客は1月に2組予約があり、この先もすでに3組入っているということです。

「最近は台湾の方がちょっと多い。黙々と食べている。真剣に」（あいのいちご農園 稲葉力三さん）

稲葉さんによると、以前より台湾からの問い合わせも増えているといい今後に期待が膨らみます。

「皆さん大好きだから、たくさん食べていただけたらいいなと思います」（稲葉さん）

各方面から“台湾シフト”が進む

台湾や香港の訪日客向けに観光メディアを展開する、ジーリーメディアグループの代表取締役の吉田皓一さん。

各方面から“台湾シフト”が進んでいることを感じるといいます。

「自治体だけではなくて鉄道とか百貨店とかドラッグストアも、“台湾シフト”はかなり顕著に進んでいます。実際に訪日客数が激減してしまっているので中国からは。これ以上プロモーションしても、ダメだろう、無理だろうというような判断やあるいはこの中国現地でPRプロモーションをするにしてもリスクが伴う。民間企業も自治体も認識しているので、“台湾シフト”が起こっているのでは」（ジーリーメディアグループ 吉田皓一 代表取締役）

自治体の台湾の文化などへの理解が進む一方、観光誘致のための発信方法には課題があると話します。

「今の主戦場はデジタルマーケティング。どれだけ検索されたか、どれだけソーシャルメディアで流入があったか、戦略的なマーケティングがまだされていない自治体が多いのではないか。より一層そういったリテラシーが重要になってくると思います」(吉田 代表取締役）