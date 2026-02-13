名駅～栄を結ぶ新交通 2つの車体つながる連節バス「SRT」運行開始 第1便には行列、先頭は夜中から
名古屋で、13日から新たな路面公共交通システム、「SRT」の運行が始まり、第1便に行列もできました。
「SRTの運行開始を前に、バス停には大勢の人が並び、乗車を心待ちにしています」（記者）
黒いスマートな車体は、ベンツ製。2つの車体がつながった連節バス「SRT」。
全長約18mで、最大122人が乗車できます。
「名古屋駅桜通」停留所には第1便を待つ人たちの行列が――。
「バスが大好きで、連節バスかつメルセデスベンツの車両ということで、楽しみにしてやってきました」（第1便に並んでいる人）「長い車両が2個つながっているので、すごく珍しいなと、乗ってみたいなと」（第1便に並んでいる人） 「最初だからとりあえずどういうものなのか、乗っておきたいという気持ちがあって」（第1便に並んでいる人）
先頭の男性は、夜中から並んだそうです。
「東京にも連節バスはあるが、こんな都会を走れないので、ぜひ一番手で乗りたいなと。色合い、近未来的な普通の青白の市バスと違い見た目がかっこいいので楽しみ」（東京から）金曜から月曜と祝日、午前9時から午後5時台に約1時間間隔で走る
並んでいた60人以上は、無事全員乗車。第1便が出発しました。
「SRT」は、名古屋駅と栄をつなぐルートで、7カ所の停留所を通り運行します。
栄では、新しいバスをカメラに収める人の姿も。
Q.ルートを把握していたのか？「きのう一応ロケハンをした。前泊してきました。名古屋らしさというところが、シャンパンゴールドの車体とか、そういった所が表現されているのが他にない魅力」（新潟から）
「SRT」の運行は、金曜日から月曜日までと祝日。午前9時から午後5時台に約1時間間隔で走ります。
大人210円、子ども100円。その場で現金やICカードなどで利用できます。