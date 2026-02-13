【7位〜12位】2月14日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】牡牛座
総合運：★★★☆☆
物事を前向きに受け止め、明るく考えることができる運気です。「こんなことをしたら面白そう」と思いついたら、早速行動に移してみると吉。すぐに大きな変化があるわけではなくても、今後の毎日がさらに充実するための準備になるはず。
出会ってすぐに恋が始まったり、恋人と将来の話ができたりする恋愛運。「一歩どころではなく何歩も一気に前進した」と喜びを噛みしめられそう。着る服も行く場所も、発する言葉も、インスピレーションをなによりも大事にすると◎。
金運
基本的には、｢丁寧にお金を使おう｣｢無駄遣いはしない｣という気持ちになる運気。ただ、魔が差したようにお金を使いたくなる瞬間もあるかも。カード類など、現金以外の支払い手段は、できるだけ持ち歩かないのが〇。
ラッキーアイテム：文房具
ラッキーカラー：インディゴブルー
【8位】牡羊座
総合運：★★★☆☆
悩みや迷いを吹き飛ばすようなひと言を、年上の人からもらえそうな運気。ひとりでウジウジと考え込まずに、相談してみるといいでしょう。決して見栄を張らず、起きた出来事や自分の考えを正直に話すのがポイントです。
恋愛運
あなたの恋が順調に進むために、さり気なく力を貸してくれる人がいそうです。特に、年上の友だちや知人という可能性が高いでしょう。紹介の話は、迷わず受けてOK。また、少し耳の痛い指摘もしっかり聞くと、魅力アップにつながります。
金運
もっと上手にお金と付きあう実力を、高められる運気です。今の自分のお金の使い方や貯め方などの欠点に気づいても、ガッカリしないで。それが実力UPのためのヒント。年上の人とのまじめな会話が、金銭面での発見を大きくしてくれるはず。
ラッキーアイテム：靴下
ラッキーカラー：ブラック
【9位】魚座
総合運：★★☆☆☆
大切にしている友だちや仲間との間で、お互いへの思いやりがさらに深まりそうな日。これまでは話せなかったことも、思い切って打ち明けてみるとよさそう。また、日頃の感謝を言葉にするのも幸運につながります。温かい空気が流れるでしょう。
恋愛運
恋の相手と一緒に趣味を楽しむと、関係がグンと進展しそうな日。また、趣味仲間が恋人に発展したり、新しい趣味を始めると出会いがあったりする可能性も！誰に対しても、どんな感情も素直に伝えることが運気を生かすポイントです。
金運
今日、金銭面ですばらしいヒントをくれるのは、収入や買い物をするお店などが似ている人。お金の話は、しなくてもOK。お互いの近況報告をしているうちに、｢こうしてみよう｣とひらめきそうです。失敗談なども笑って話して。
ラッキーアイテム：カメラ
ラッキーカラー：シーグリーン
【10位】水瓶座
総合運：★★☆☆☆
誰かの悲しい気持ちやショックに共感して「癒やしたい」と感じることがあるかも。そのやさしさは喜ばれますが、ともすると依存される場合もあります。できることとできないことの線引きは、ややクールになって正解。
恋愛運
強くプッシュされると、放っておけなくなる恋愛運です。ただ「付きあおう」と素直に思えないなら、離れてしまうほうがよさそう。キッパリとNOと伝えてもいいでしょう。また、出会いはひとりで過ごしているときにやってくる可能性大。
金運
返ってこないと思っていたお金が戻ってきたり、懸賞が当たったりと、うれしいことがありそうな金運！誰に対しても、わけ隔てなく親切に接することが、この運気を生かすポイント。自分から挨拶をするように心がけてみて。
ラッキーアイテム：缶バッチ
ラッキーカラー：ブルーグレイ
【11位】天秤座
総合運：★☆☆☆☆
「納得できない」と感情が波立つことがあるかも。ただ、冷静に考えると、自分にできることがあると気づくでしょう。すると、気持ちが明るく軽くなり、やる気も出てきます。なにごとにも、不満を言葉にしないのが今日のポイント！
恋愛運
うれしさや感謝は、どんどん伝えてOK。ただし、不満や怒り、要求などは心の奥にしまっておいて。すると、恋の相手との絆がしっかりと育つ日です。出会った相手に対しても、冗談でもネガティブな言葉は言わないのがポイント。
金運
｢なにもしない｣と決めておくのが、大切なお金を守るベストな方法になる日です。買い物や投資などにお金を使わない、というだけではありません。行動範囲もなるべく狭く、人付きあいも少なくするとよさそうです。
ラッキーアイテム：おしぼり
ラッキーカラー：ベージュ
【12位】乙女座
総合運：★☆☆☆☆
落ち込んでいる人を放っておけなくなるかも。実際に話を聞いたり手を差し伸べたりすることで、大切な絆を育てられるでしょう。ただ、アドバイスをすると歯車が噛みあわなくなるかも。相手が望むことだけをしてください。
恋愛運
理想以上に幸せな展開が待っている可能性大の恋愛運です。特に、ちょっとした駆け引きをすると、そこから一気に会話や空気が盛り上がっていくでしょう。相手の気持ちを試すのではなく、意味深な言葉から甘い会話を盛り上げて。
金運
人付きあいの場面で｢少しでも出費を減らしたい｣と、ケチな考えを持たないことが大切。人とのつながりを大切にして、使うべきお金はしっかりと使う、そう考えていると、お金があなたに流れ込む水門が開かれる日です！
ラッキーアイテム：イヤーアクセサリー
ラッキーカラー：オレンジ