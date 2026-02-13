１３日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４６５．４２ポイント（１．７２％）安の２６５６７．１２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１４２．４７ポイント（１．５５％）安の９０３２．７１ポイントと続落した。売買代金は２５７５億７７６０万香港ドル（約５兆５３６億円）にやや拡大している（１２日は２３８７億５００万香港ドル）。

投資家のリスク回避スタンスが強まる流れ。昨夜の米株続落や、資源相場の急落が重しとなった。米国では利下げ期待が後退したほか、人工知能（ＡＩ）の進化が幅広い産業で既存事業モデルに影響を及ぼすとの警戒感が再燃している。資源相場に関しては、昨夜のＷＴＩ原油先物が２．８％安、金先物が２．９％安と急反落。１３日の上海期貨交易所（上海商品先物取引所）では、主要な非鉄金属の先物が安く推移している。１３日の金相場は反発しているが、上値は抑えられたままだ。また、来週は春節の大型連休で本土市場が１６〜２３日、香港市場が１６日後場〜１９日に休場となる。投資家の買い手控え要因として意識された。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、資源関連の下げが目立つ。産金で中国最大手の紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が７．６％安、アルミ加工の中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が５．４％安、石油・化学大手の中国石油化工（３８６／ＨＫ）が５．１％安で引けた。

香港や英国に拠点を置く金融株も安い。東亜銀行（２３／ＨＫ）が１１．１％、プルーデンシャル（２３７８／ＨＫ）が７．６％、スタンダード・チャータード（２８８８／ＨＫ）が４．２％、ＨＳＢＣ（５／ＨＫ）が２．７％ずつ下落した。

保険セクターもさえない。中国人民保険集団（１３３９／ＨＫ）が３．８％安、中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が３．７％安、中国太平洋保険集団（２６０１／ＨＫ）が２．５％安、中国平安保険（２３１８／ＨＫ）が２．２％安と値を下げた。

半面、ＡＩ技術の銘柄群は連日で物色される。北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が２０．６％高、ＭｉｎｉＭａｘ（１００／ＨＫ）が１５．６％高、滴普科技（１３８４／ＨＫ）が４．２％高で取引を終えた。ほか、ＡＩ半導体の愛芯元智半導体（６００／ＨＫ）が１７．２％値上がりしている。

他の個別株動向では、手術支援ロボットメーカーの上海微創医療機器人集団（２２５２／ＨＫ）が１１．７％高。主力製品の内視鏡手術ロボット「図邁（Ｔｏｕｍａｉ）」の受注好調が伝えられた。

本土マーケットは５日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比１．２６％安の４０８２．０７ポイントで取引を終了した。資源・素材が安い。金融、インフラ建設、公益、運輸、消費関連、医薬なども売られた。半面、宇宙・軍需産業は買われている。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）