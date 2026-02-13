人形のような可愛らしい姿が“リアル美少女お父さん”として注目されている、2児の父親でタレントの谷琢磨（48）。「親子でプリンセスごっこ」とつづった、ほほえましい写真を公開し、「お姫様が3人！」「こんなパパ最高すぎる！」など、様々な反響が寄せられている。

【映像】リアル美少女お父さんのロリータ風ファッション＆育児の様子

モデルやタレント、ミュージシャンなど幅広いジャンルで活動している谷。雑誌撮影の代役で女性モデルを務めたことがきっかけで、プライベートでも女装ファッションを楽しむようになったそうだ。

Instagramでは、ロリータ風衣装を着た写真を数多く公開しており、「これが48歳男だと…!?」「イカン…脳がバグる」「可愛すぎる。衝撃的に可愛すぎる！」など、驚きの声が寄せられ話題になっている。

谷琢磨「親子でプリンセスごっこ」とつづった、ほほえましい写真を公開

また、娘たちをベビーカーに乗せて散歩する様子や、読み聞かせをしている姿といった、父親としての一面も見せており、12日の投稿では、「親子でプリンセスごっこ」と、可愛らしいドレスを身にまとった親子ショットを披露した。

この投稿には、「Beautiful！」「みんな可愛すぎる！」「なんてステキなおとうさん！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMANEWS』より）