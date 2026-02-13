文部科学省はきょう、2040年までに全ての普通科高校で文系と理系の生徒の割合を同程度とすることなどを目標とする高校教育改革の基本方針をまとめ、公表しました。

AIなどデジタル技術の発展に伴い理系人材不足が予想されるなどとして、文科省は2040年までの高校教育改革の基本方針（グランドデザイン）をまとめました。

基本方針では、全ての普通科高校で、▼文理横断的な学習を実施、▼文系理系の生徒割合を同程度とすることなどを目標に掲げています。

文科省が、「文系」「理系」の割合を目標に方針を立てるのは初めてだということです。

文科省の2024年度の推計では、普通科高校の最終学年の生徒のうち、▼「文系」が45.6%、▼「理系」が27.1%、▼文理を分けない高校の生徒が27.2%となっています。

基本方針では他にも、▼全専門高校で地域の産業界と連携・共同した取り組みの実施、▼高校卒業段階の進路未決定者の割合半減なども2040年までの目標に入れています。

文科省はまた、3000億円規模の基金を使い、理数系人材やデジタル技術を活用できる人材の育成などで先駆的な取り組みを行う公立高校への支援を開始。きょう、各都道府県からの公募を始めました。