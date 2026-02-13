佐賀県の市で「名前がかっこいい」と思う市ランキング！ 2位「唐津市」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月21〜22日、全国10〜70代の男女250人を対象に「名前がかっこいい市」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、佐賀県の市で「名前がかっこいい」と思う市を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「唐津のまつりなど、伝統と文化を感じてかっこいい名前だから」（30代女性／埼玉県）、「お城や焼き物のイメージが強く、唐の豪華さもイメージしやすく、かっこいい」（40代女性／鹿児島県）、「短くて力強い響きがあり、港町のイメージも連想できます。漢字の形も整っており、地名としての存在感がある点がかっこいいと感じます」（30代女性／秋田県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「響きが独特で歴史や焼き物のイメージがかっこいいため」（20代女性／東京都）、「名前に地域の特色が感じられ、歴史を感じさせるから」（30代女性／東京都）、「漢字三文字でオリジナリティがあるから」（30代女性／神奈川県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：唐津市／50票2位は「唐津市」でした。「唐」という文字が持つ異国情緒と、「津」が示す港町らしさが組み合わさり、歴史とロマンを感じさせる地名です。古くから貿易港として栄えた唐津市は、唐津くんちや唐津焼といった伝統文化もあり、名の響きからも奥深さが伝わると人気を集めました。
1位：伊万里市／72票1位は「伊万里市」でした。伊万里焼で世界的にも知られるこの地は、名前の美しさと響きの良さが支持されました。「伊」や「万」という文字の上品さ、「里」という温かみある表現が組み合わさって、心地よい印象を与える市名として高評価を得ています。
回答者のコメントを見ると「響きが独特で歴史や焼き物のイメージがかっこいいため」（20代女性／東京都）、「名前に地域の特色が感じられ、歴史を感じさせるから」（30代女性／東京都）、「漢字三文字でオリジナリティがあるから」（30代女性／神奈川県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)