シャトレーゼ“ひなまつり限定ケーキ”登場！ ひな飾りとしても楽しめるミニケーキなど展開
「シャトレーゼ」は、2月15日（日）から、ひなまつりに向けた多彩な「ひなまつりケーキ」を、全国の店舗で順次発売する。
【写真】開けてそのまま飾れる！ 「ちいさなひなケーキ」など商品一覧
■苺を贅沢に使用したケーキも
今回登場するのは、苺を贅沢に使用したデコレーションケーキをはじめ、少人数でも楽しめるミニサイズやアレルギー対応商品までそろう、彩り豊かな限定ケーキ。
デコレーションケーキは、「お花のフリルショートデコレーション」、「ひなかざり プレミアム苺フレジェ」、「ひなかざり ショコラ・ノワール」、「桃の節句 ひし形デコレーション」、「桃の節句 苺の2段タルトデコレーション」などの、春らしく華やかなスイーツがラインナップされる。
また、「桃の節句 2つの味が楽しめるハッピーどうぶつデコレーション」、「桃の節句 アソートデコレーション」といった、さまざまな味を楽しめる商品を用意。
さらに、ひな飾りとしても楽しめる2個入りの「桃の節句 ちいさなひなケーキ」や、「桃の節句 苺のトルテ」、「春いちごと桃のふんわりケーキ」などのミニケーキも並ぶ。
そのほか、アレルギーに配慮した「桃の節句 乳と卵と小麦粉を使用していないデコレーション」などを展開。家族や仲間と一緒に楽しめる、心華やぐケーキが勢ぞろいする。
