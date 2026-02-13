左足の怪我が発表された宇佐美。開幕戦で受傷した。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　ガンバ大阪は２月12日、宇佐美貴史の怪我を公表した。

　背番号７は７日に行なわれたJ１百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節・セレッソ大阪戦で受傷。左ハムストリング肉離れ、左ヒラメ筋肉離れと診断された。
 
　C大阪戦で宇佐美は先発フル出場していたが、難しいコンディションだったのかもしれない。０−０で迎えたPK戦（５−４）ではキッカーから外れていた。なお、治療期間は発表されていない。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集

 