【独自】『お前は参政党員なのか？』オレンジ色の帽子で誤認され…「しばき隊」名乗るグループからの暴行で肋骨骨折 被害届提出し大阪府警が捜査
参政党の支持者と勘違いして暴行か。警察が傷害事件として捜査しています。
（被害にあった男性）
「当時僕はオレンジ色の帽子をかぶっていたんです。参政党はオレンジ色じゃないですか。たぶん勘違いされた」
事件が起きたのは去年７月、参院選投開票日の１週間後のことでした。
（被害男性から提供 動画の音声）
「何教えてもろたん？何教えてもろたん？」
目の前に立ちふさがり、執ように進路を塞ごうとする男性。去年７月２７日の午後、被害にあった男性が、大阪市港区で行われていた参政党のイベント会場近くを党のイメージカラーに似た「橙色」の帽子を被って歩いていたところ、突然、複数の男性から因縁をつけられたといいます。
（被害にあった男性）
「『お前は参政党の党員なのか？』ということで付きまとってこられて。でも私は党員でもないし、そんなセミナーに参加してたわけでもないので、完全にちょっと勘違いされた」「本当に暴力だと思うので、何とか取り締まってもらいたい」
被害にあった男性は被害届を提出していて、警察が傷害事件として捜査しています。