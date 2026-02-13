【独自】『お前は参政党員なのか？』オレンジ色の帽子で誤認され…「しばき隊」名乗るグループからの暴行で肋骨骨折　被害届提出し大阪府警が捜査

参政党の支持者と勘違いして暴行か。警察が傷害事件として捜査しています。



（被害にあった男性）

「当時僕はオレンジ色の帽子をかぶっていたんです。参政党はオレンジ色じゃないですか。たぶん勘違いされた」



事件が起きたのは去年７月、参院選投開票日の１週間後のことでした。



（被害男性から提供 動画の音声）

「何教えてもろたん？何教えてもろたん？」



目の前に立ちふさがり、執ように進路を塞ごうとする男性。去年７月２７日の午後、被害にあった男性が、大阪市港区で行われていた参政党のイベント会場近くを党のイメージカラーに似た「橙色」の帽子を被って歩いていたところ、突然、複数の男性から因縁をつけられたといいます。





男性は押し倒されるなどの暴行を受け肋骨を２本折る重傷を負いました。被害を受けた男性によりますと因縁をつけてきたのは「しばき隊」を名乗る男性らで、参政党の支持者と勘違いされたと話します。（被害にあった男性）「『お前は参政党の党員なのか？』ということで付きまとってこられて。でも私は党員でもないし、そんなセミナーに参加してたわけでもないので、完全にちょっと勘違いされた」「本当に暴力だと思うので、何とか取り締まってもらいたい」被害にあった男性は被害届を提出していて、警察が傷害事件として捜査しています。