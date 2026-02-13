日テレNEWS NNN

写真拡大

【あす14日（土）全国天気】

○ポイント
・晴れ間が広がる
・九州は雨が降りやすい
・気温が上昇
・関東以西は15℃以上が多い
・融雪災害に十分注意
・花粉にも注意

あす14日（土）は、南から高気圧に覆われ、青空の広がる所が多いでしょう。日本海側でも晴れ間の広がる所が多くなりそうです。ただ九州は前線の影響で、昼頃から雨の降る所が多くなるでしょう。四国や中国地方でも、夕方以降、雨の降る所があるかもしれません。そして、南から暖気が流れ込み、多くの所で、3月並みの気温となりそうです。関東以西は、15℃以上まで上がる所が多くなるでしょう。予想最高気温は、宮崎18℃、高知17℃、水戸、奈良、米子、松山、大分で16℃などとなっています。東京都心は14℃の予想です。あさって15日（日）にかけて、さらに気温が上がりますので、多雪地帯では、融雪によるなだれや屋根からの落雪などに、十分ご注意ください。また関東以西では、花粉の飛散開始となる時期でもありますので、花粉症の方は注意が必要です。

あす14日（土）の予想最低気温（）内は前日比と季節感
札幌　　　−3℃（＋2　3月中旬）
青森　　　0℃（＋2　3下旬）
仙台　　　3℃（＋3　3月下旬）
新潟　　　4℃（＋2　3月下旬）
東京都心　2℃（±0　平年並み）
名古屋　　1℃（−1　真冬）
大阪　　　3℃（−1　平年並み）
広島　　　3℃（＋2　2月下旬）
高知　　　4℃（＋3　2月下旬）
福岡　　　4℃（±0　真冬）

あす14日（土）の予想最高気温（）内は前日比と季節感
札幌　　　4℃（＋4　3月中旬）
青森　　　9℃（＋4　3月下旬）
仙台　　　13℃（＋3　4月上旬）
新潟　　　12℃（＋3　3月下旬）
東京都心　14℃（＋1　3月中旬）
名古屋　　15℃（＋2　3月中旬）
大阪　　　15℃（＋3　3月下旬）
広島　　　14℃（±0　3月中旬）
高知　　　17℃（＋1　3月下旬）
福岡　　　14℃（−2　3月上旬）

【週末は気温上昇で融雪災害に十分注意、週明けは寒の戻り】

週末は、南からの暖かな空気に覆われ、4月並みの暖かさとなる所も多いでしょう。東京都心は、あさって15日（日）に18℃まで上がる予想です。また北日本にかけても気温が上がるため、多雪地帯では、なだれや屋根からの落雪など、融雪災害にいっそうの注意が必要です。ただ週明けは気温が下がり、寒の戻りとなるでしょう。17日（火）は東京都心で10℃と、真冬の寒さに逆戻りとなりそうです。来週にかけて、寒暖差がかなり大きくなりますので、ご注意ください。