【あす14日（土）全国天気】

○ポイント

・晴れ間が広がる

・九州は雨が降りやすい

・気温が上昇

・関東以西は15℃以上が多い

・融雪災害に十分注意

・花粉にも注意

あす14日（土）は、南から高気圧に覆われ、青空の広がる所が多いでしょう。日本海側でも晴れ間の広がる所が多くなりそうです。ただ九州は前線の影響で、昼頃から雨の降る所が多くなるでしょう。四国や中国地方でも、夕方以降、雨の降る所があるかもしれません。そして、南から暖気が流れ込み、多くの所で、3月並みの気温となりそうです。関東以西は、15℃以上まで上がる所が多くなるでしょう。予想最高気温は、宮崎18℃、高知17℃、水戸、奈良、米子、松山、大分で16℃などとなっています。東京都心は14℃の予想です。あさって15日（日）にかけて、さらに気温が上がりますので、多雪地帯では、融雪によるなだれや屋根からの落雪などに、十分ご注意ください。また関東以西では、花粉の飛散開始となる時期でもありますので、花粉症の方は注意が必要です。

あす14日（土）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 −3℃（＋2 3月中旬）

青森 0℃（＋2 3下旬）

仙台 3℃（＋3 3月下旬）

新潟 4℃（＋2 3月下旬）

東京都心 2℃（±0 平年並み）

名古屋 1℃（−1 真冬）

大阪 3℃（−1 平年並み）

広島 3℃（＋2 2月下旬）

高知 4℃（＋3 2月下旬）

福岡 4℃（±0 真冬）

あす14日（土）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 4℃（＋4 3月中旬）

青森 9℃（＋4 3月下旬）

仙台 13℃（＋3 4月上旬）

新潟 12℃（＋3 3月下旬）

東京都心 14℃（＋1 3月中旬）

名古屋 15℃（＋2 3月中旬）

大阪 15℃（＋3 3月下旬）

広島 14℃（±0 3月中旬）

高知 17℃（＋1 3月下旬）

福岡 14℃（−2 3月上旬）

【週末は気温上昇で融雪災害に十分注意、週明けは寒の戻り】

週末は、南からの暖かな空気に覆われ、4月並みの暖かさとなる所も多いでしょう。東京都心は、あさって15日（日）に18℃まで上がる予想です。また北日本にかけても気温が上がるため、多雪地帯では、なだれや屋根からの落雪など、融雪災害にいっそうの注意が必要です。ただ週明けは気温が下がり、寒の戻りとなるでしょう。17日（火）は東京都心で10℃と、真冬の寒さに逆戻りとなりそうです。来週にかけて、寒暖差がかなり大きくなりますので、ご注意ください。