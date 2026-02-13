アイドルグループ、Devil ANTHEM.の水野瞳（あきら、22）が13日、都内で行われたセカンド写真集「キミの瞳に。」発売記念イベントを行った。

撮影は台湾の高雄と離島の小琉球で敢行。約1年半ぶりの写真集発売で「パスポートをとるところから始めて、ご飯もすごくおいしくてルーローハンも2日連続で食べたりとか、ご飯のおいしさにすごく触れたり、野良猫が多くて、人なつっこくて、猫すごく好きで自分も飼っているので、すごくより楽しく撮影を進めることができました。また行きたいです」と笑顔で振り返った。

テーマは「これまでの自分を振り返る」。前回はフレッシュさを押し出していたが、今回は「少し大人の雰囲気を出せたら」と成長も感じられる1冊に仕上げた。「1冊目の時は少しムチムチめだったので、今回は少しだけ絞ったんですよ。腹筋を頑張りました。それがわかるカットも入っているので、そういうところにも注目していただけたら」と紹介した。

お気に入りにもルーローハンを食べているショットを選び「とってもおいしかったですね。現地の方にも見られながら撮影していたので、話題になっていたらうれしいですね」と笑った。1年半での発売には「こんなに早く出せると思っていなかったので、うれしい気持ちマシマシで。いいものをファンみなさんに届けたいなと思います」と話した。

出来栄えの点数は100点とした。「初海外楽しかったなというのと、2泊3日詰め詰めスケジュールだったんですけど、それも楽しくて、思い出込みだと120点か、天井はないです。無限ですね」と力を込めた。今後の目標については「雑誌とかの表紙をやらせていただく機会を増やしていけるように、個人的にもグラビアを頑張ってファンの方に喜んでもらえる活動ができたら」と意気込んだ。