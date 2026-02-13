EXILE USA（49）が、文化庁で制定する「日本遺産大使」として、2月13日に制定されている「日本遺産の日」に先駆け、9日から始まったプロモーションのスペシャル動画に登場した。

文化庁は、地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語る104の「ストーリー」を日本遺産に認定している。その大使を務めるUSAは、日本遺産のひとつ「“日本最大の海賊”の本拠地：芸予諸島−よみがえる村上海賊“Murakami KAIZOKU”の記憶−」（愛媛県）を訪れたスペシャル動画に登場。ガイド役を務める中田あすみとともに「村上海賊ミュージアム」で歴史を学ぶ他、潮流体験ではかつての村上海賊の城・能島の近くまで船で迫りながらその激しい潮の流れを体験するなど、海賊が栄えたルーツに触れていく。

スペシャル動画は文化庁公式YouTubeチャンネル「文化庁 bunkachannel」で公開されている。また全国鉄道各社の社なビジョンでも配信。東京メトロ、JR東日本、Osaka Metro、JR西日本、名古屋市営地下鉄、JR九州は今月15日まで、西鉄の9000形車内ビジョンは28日まで掲出される。

、「2（にほん）13（いさん）」の語呂合わせによる13日の日本遺産の日にちなんで、14、15日には東京・有楽町駅前広場の東京交通会館1階イベントスペースでPRイベント「日本遺産マルシェ」を開催予定。USAと中田は14日午後2時に登壇の予定もある。

（※USAのUは上にウムラウト）