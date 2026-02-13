１３日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、群馬県伊勢崎市の国道でトラックを飲酒運転して車に衝突させ、家族３人を死亡させたなどとして自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）に問われた元トラック運転手・鈴木吾郎被告（７１）の裁判員裁判で、前橋地裁がこの日、求刑通り懲役２０年の判決を言い渡したことを報じた。

被告が飲酒運転を否定。弁護側も法定刑の上限が懲役７年の過失運転にとどまると主張していた今回の裁判について、コメンテーターで出演の元衆院議員・金子恵美氏は「帰ってこないご家族、大切なご家族を奪われた…。飲んだ記憶がないということをこの期に及んで言うわけで、それが通用するはずがない、証拠が残っているわけですから、お母様にとっては帰ってはこないですけど、求刑通りの判決がせめてもの救いになればなと思います」と発言。

「危険運転致死傷罪っていう（適用要件の）あいまいさというのがあって、数値的に明確に基準を設けないと、こうした悲しい事故によって、ご遺族に負担をかけるようなことがあったりしてはいけないので、一刻も早く（危険運転致死傷罪の適用要件についての法改正が）成立するようにと思います」と続けていた。