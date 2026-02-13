こどもオレペサポーターズの好きなことはどんなこと？【子育てあれこれアンケート】

子育て真っ最中の、こどもオレンジページサポーターズ。幼児や小学生のお子さんがいて、家事や仕事、育児に毎日忙しい人がたくさん。そんなサポーターズのみなさんご自身の「趣味や興味あること」「一人時間の過ごし方」について聞いてみました。

あなたの趣味や興味のあることを教えて！ １位は「グルメ・食べ歩き」！

堂々のトップは「グルメ・食べ歩き」。2位が「育児・子ども関連」、3位が「料理」と続き、食への関心度の高さがうかがえます。

今回のアンケートでは、ほぼ毎日夕食を作ると答えたかたが約７割、週に４日以上作る方と合わせると約85％。料理が趣味というかたも、そうでないかたも、毎日おつかれさまです！

家での料理＆食事を楽しみつつ、ときには外食や食べ歩きで好きなものを食べることで、疲れをリセットしたり、活力がわいてきたりするのかもしれませんね。

「育児・子ども関連」のランキングが高いことで、子どもとの関わりもパワーの源になっていることが分かります。

4位が「旅行」で、５位が「読書」。そのほか多い順に、「ショッピング」「映画鑑賞」「音楽鑑賞」「手芸」「裁縫・ハンドメイド」「ヨガ・フィットネス」と続いています。ランキング外では、「ゲーム」「園芸・ガーデニング」「アウトドア」「スポーツ」「推し活」などもあがっていました。

ぽっとあいた1人の時間に、よくすることは何？ 自分一人の時間も「おいしいもの」で癒される

「ぽっとあいた1人の時間に、よくすることは何ですか？」の質問の1位は「好きなものを食べる・飲む」。ここからも、サポーターズのみなさんの食への意識の高さが見受けられます。2位の「SNSを見る」、5位の「映画・ドラマ鑑賞」は納得。３位の「片付け・掃除・整理整頓」もよく分かります。時には一人で推しにどっぷりひたったり、「ママー」「パパー」と呼ばれて途切れることなく、落ち着いて部屋の片付けや整理をしたいところですよね。

4位が「睡眠・休憩」。こちらも大事！ みなさん、それぞれの一人時間を有意義に過ごしているのでしょう。6位以降は「映画・ドラマ鑑賞」「読書・雑誌を読む」「YouTube・動画配信サービスを見る」「料理・お菓子作り」「カフェでくつろぐ」「音楽鑑賞」「勉強」と続きます。そのほか「スポーツ・ジム・運動」「散歩・ジョギング」「入浴」もあがりました。

今度の1人時間はどのように過ごしますか？

次回は、「子どものお年玉事情」について紹介します。

こどもオレペサポーターズについて

『オレンジページ』の会員組織「オレンジページメンバーズ」のうち、2〜10歳のこどもがいる国内在住の男女にアンケート。そのなかで「こどもオレンジページメンバーズ（=現、こどもオレペサポーターズ）」に協力いただけると回答されたかたがた。30代、40代のかたが中心で、７割以上のかたが仕事をしています。こどもは1人か2人という回答が多く、こどもの平均年齢は約7歳で、子育てに、仕事にと充実した毎日を過ごしているかたがたです。

●調査対象：オレンジページメンバーズ（国内在住／2〜10歳の子どもがいる人）241人●調査方法：インターネット調査●調査期間：2025年9月